https://ria.ru/20230530/presledovaniya-1874954349.html

Источник назвал имена агентов СБУ, преследовавших активистов в Херсоне

Источник назвал имена агентов СБУ, преследовавших активистов в Херсоне - РИА Новости, 30.05.2023

Источник назвал имена агентов СБУ, преследовавших активистов в Херсоне

Российским силовикам благодаря информации источника в Национальной полиции Украины стали известны имена агентов и доносчиков Службы безопасности Украины (СБУ),... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T04:38

2023-05-30T04:38

2023-05-30T04:39

специальная военная операция на украине

россия

херсон

украина

юрий бондарев

сергей петренко

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/83/1552168379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd77bec1f9c3885a608d6581a04b60d1.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 30 мая – РИА Новости. Российским силовикам благодаря информации источника в Национальной полиции Украины стали известны имена агентов и доносчиков Службы безопасности Украины (СБУ), которые способствовали аресту и заключению многих местных жителей, обвинённых киевским режимом в коллаборационизме, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на источник в нацполиции Украины. "Доносительством на "коллаборантов" занимаются активисты, агенты СБУ из числа местных жителей, оставшиеся в городе после ухода украинских войск в марте 2022 года. По данным, полученным от нашего источника в нацполиции Украины, нам стали известны имена нескольких из них, а также тех, кто пострадал от их действий", - сказал представитель силовых структур РФ.По словам источника в нацполиции Украины, один из самых активных агентов СБУ – Дмитрий Овчар, житель Херсона (проживает по адресу: проспект Сенявина, 132), вместе с женой Алиной неоднократно высказывались публично о том, как они ненавидят русских. Овчар написал донос на Заикина Александра Ивановича, сотрудника украинской полиции, который продолжил работу в полиции РФ после освобождения Херсона российскими войсками. Вскоре после доноса Овчара Заикин был задержан, содержался в СИЗО города Николаева, а впоследствии получил срок - 5 лет. По таким доносам многие люди были арестованы, а некоторые до сих пор остаются за решёткой, сказал собеседник агентства, назвав имена других агентов СБУ. "Наталья Шкрамко, депутат Чернобаевской рады, агент СБУ; Юрий Бондарь и Люба Бондарь, работают с СБУ по местным жителям; Дмитрий Козел и Оксана Козел, живут в Чернобаевке, улица Николаевская, 9 – активисты СБУ, сдают соседей. Анастасия Кожемская (Галинская) написала донос на жительницу Херсона по фамилии Деменская, которая попала в пыточную камеру Днепровского РОВД, где из нее выбивали показания. Дали срок 5 лет, впоследствии была задушена в Николаевском СИЗО, дело списали на самоубийство", - сообщил источник. Он отметил, что также известны имена тех, кто намеренно устраивался на работу в российские органы власти, там работал, выполняя при этом задания СБУ. "Например, Юлия Федоришина - с мая по ноябрь 2022 года работала в управлении МЧС России в Херсонской области. По состоянию на 24 мая проходит службу в территориальном центре комплектования и социальной поддержки ВС Украины в Херсонской области. Передала сведения о сотрудниках МЧС, в том числе оставшихся в городе после эвакуации. Сергей Тарасенко - с февраля по ноябрь 2022 г. работал в гуманитарном центре РФ в Херсоне. После оставления ВС РФ правобережной части области возглавил службу безопасности военной администрации города Херсон. Передал сведения о сотрудниках центра, в том числе оставшихся в городе после эвакуации", - рассказал источник. Российским силовикам стали известны имена и других местных жителей, сдававших пророссийски настроенных граждан: Ирина Ильина - частный предприниматель, родственник - сотрудник СБУ в Киеве. Передала сведения о коммерсантах, работниках социальной сферы и образования, сотрудничавших с органами власти РФ, в том числе оставшихся в городе после эвакуации. Лариса Тютюник - частный предприниматель, владеет заведениями общественного питания, её сын - один из лидеров организации "Правый сектор"* в Херсоне. Она передала сведения о коммерсантах, сотрудничавших с органами власти РФ, в том числе оставшихся в городе после эвакуации. Сергей Петренко, владелец сети спортивных клубов и Владимир Тимченко, тренер по восточным единоборствам - инициативно вышли на контакт с сотрудниками СБУ в декабре 2022 года. Передали сведения о работниках министерства молодежной политики и спорта российской администрации Херсонской области, а также сотрудничавших с ними людей. Татьяна Захарченко, чей родственник проходит службу в ВСУ, после выхода российской армии из правобережной части Херсонской области расселяла украинских военнослужащих в дома граждан, выехавших на территорию РФ. Родственник служит в ВСУ и у Анастасии Кожемской (Галинской), по наводке которой была задержана Анна Деменская, медсестра городской клинической больницы, которая скончалась в отделении полиции Комсомольского района города Херсон от пыток, рассказал источник.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230519/pytki-1872884574.html

https://ria.ru/20230530/pytki-1874953815.html

россия

херсон

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, херсон, украина, юрий бондарев , сергей петренко, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия