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Марочко: ВСУ самовольно оставили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 30.05.2023
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08:38 30.05.2023 (обновлено: 08:41 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/pozitsii-1874967714.html
Марочко: ВСУ самовольно оставили позиции на Краснолиманском направлении
Марочко: ВСУ самовольно оставили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 30.05.2023
Марочко: ВСУ самовольно оставили позиции на Краснолиманском направлении
Украинские военнослужащие самовольно оставили позиции у населенных пунктов Невский и Макеевка на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T08:38
2023-05-30T08:41
андрей марочко
вооруженные силы рф
луганская народная республика
безопасность
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Украинские военнослужащие самовольно оставили позиции у населенных пунктов Невский и Макеевка на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Краснолиманском направлении после нанесенного удара ВС РФ по подразделениям противника в районах населенных пунктов Макеевка и Невский отмечено самовольное оставление украинскими боевиками позиций", - заявил Марочко. Он уточнил, что данный факт был выявлен украинским командованием, в связи с чем в эти районы были оперативно переброшены дополнительные силы. "Исходя из радиоперехватов украинским командованием, объявлен поиск сбежавших численностью до взвода", - уточнил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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андрей марочко, вооруженные силы рф, луганская народная республика, безопасность
Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Безопасность
Марочко: ВСУ самовольно оставили позиции на Краснолиманском направлении

Марочко: украинские военные самовольно оставили позиции на Краснолиманском направлении

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий на БТР
Украинский военнослужащий на БТР - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий на БТР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Украинские военнослужащие самовольно оставили позиции у населенных пунктов Невский и Макеевка на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На Краснолиманском направлении после нанесенного удара ВС РФ по подразделениям противника в районах населенных пунктов Макеевка и Невский отмечено самовольное оставление украинскими боевиками позиций", - заявил Марочко.
Он уточнил, что данный факт был выявлен украинским командованием, в связи с чем в эти районы были оперативно переброшены дополнительные силы.
"Исходя из радиоперехватов украинским командованием, объявлен поиск сбежавших численностью до взвода", - уточнил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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Андрей МарочкоВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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