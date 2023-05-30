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Украинские СМИ сообщили о пожаре в одном из районов Киева - РИА Новости, 30.05.2023
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21:58 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/pozhar-1875196656.html
Украинские СМИ сообщили о пожаре в одном из районов Киева
Украинские СМИ сообщили о пожаре в одном из районов Киева - РИА Новости, 30.05.2023
Украинские СМИ сообщили о пожаре в одном из районов Киева
Украинское издание "Клименко тайм" сообщило о пожаре в Киеве, причины возгорания неизвестны. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T21:58
2023-05-30T21:58
в мире
киев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украинское издание "Клименко тайм" сообщило о пожаре в Киеве, причины возгорания неизвестны. "Пожар в Киеве", - написало издание в своем телеграм-канале. Как сообщило украинское интернет-издание "Страна", столб дыма виден в Оболонском районе столицы. Причины возгорания неизвестны.
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60
в мире, киев
В мире, Киев
Украинские СМИ сообщили о пожаре в одном из районов Киева

Клименко тайм: в одном из районов Киева возник пожар

© Фото : УПЦСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : УПЦ
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украинское издание "Клименко тайм" сообщило о пожаре в Киеве, причины возгорания неизвестны.
"Пожар в Киеве", - написало издание в своем телеграм-канале.
Как сообщило украинское интернет-издание "Страна", столб дыма виден в Оболонском районе столицы. Причины возгорания неизвестны.
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