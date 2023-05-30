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ВСУ потеряли более 140 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 30.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 30.05.2023 (обновлено: 15:34 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/poteri-1875090923.html
ВСУ потеряли более 140 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли более 140 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 30.05.2023
ВСУ потеряли более 140 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки поразила свыше 140 украинских военных, четыре единицы техники и одну украинскую... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:26
2023-05-30T15:34
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
запорожская область
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки поразила свыше 140 украинских военных, четыре единицы техники и одну украинскую диверсионно-разведывательную группу, сообщили во вторник в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Великой Новоселки и Времевки в ЛНР."В районе населенного пункта Владимировка Донецкой народной республики ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля", - сообщили в Минобороны.
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луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Запорожская область
ВСУ потеряли более 140 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли более 140 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки поразила свыше 140 украинских военных, четыре единицы техники и одну украинскую диверсионно-разведывательную группу, сообщили во вторник в Минобороны России.
По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Великой Новоселки и Времевки в ЛНР.
"В районе населенного пункта Владимировка Донецкой народной республики ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 мая, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьЗапорожская область
 
 
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