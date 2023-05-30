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ВСУ потеряли более 140 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

ВСУ потеряли более 140 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 30.05.2023

ВСУ потеряли более 140 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки поразила свыше 140 украинских военных, четыре единицы техники и одну украинскую... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T15:26

2023-05-30T15:26

2023-05-30T15:34

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

запорожская область

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки поразила свыше 140 украинских военных, четыре единицы техники и одну украинскую диверсионно-разведывательную группу, сообщили во вторник в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Великой Новоселки и Времевки в ЛНР."В районе населенного пункта Владимировка Донецкой народной республики ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля", - сообщили в Минобороны.

луганская народная республика

запорожская область

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луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, запорожская область