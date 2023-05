https://ria.ru/20230530/potentsial-1875036006.html

Потенциал переговоров экспортеров России на выставке в Сербии — $10 млн

Потенциал переговоров экспортеров России на выставке в Сербии — $10 млн - РИА Новости, 30.05.2023

Потенциал переговоров экспортеров России на выставке в Сербии — $10 млн

Российские экспортеры на прошедшей в Сербии выставке International Agricultural Fair провели переговоры с возможными партнерами на общий потенциал в 10... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30

2023-05-30T12:31

2023-05-30T12:31

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские экспортеры на прошедшей в Сербии выставке International Agricultural Fair провели переговоры с возможными партнерами на общий потенциал в 10 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."С 20 по 26 мая в г. Нови-Сад, Сербия, прошла юбилейная Международная выставка 90th International Agricultural Fair, в рамках которой 10 российских компаний под зонтичным брендом Made in Russia представили передовые разработки и достижения в сельском хозяйстве", - говорится в сообщении.На стенде Made in Russia отечественные производители продемонстрировали готовую пищевую продукцию, сельскохозяйственные культуры и решения для агропромышленного комплекса."За 7 дней выставки они провели более 200 деловых встреч с потенциальными партнерами. Общий экспортный потенциал переговоров оценивается в 10 миллионов долларов", - сообщает РЭЦ.Интерес к российской продукции проявили десятки международных контрагентов, в том числе частные компании, заводы и производители из агропромышленного комплекса.Российскую экспозицию также посетили президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Воеводины Бошко Вучуревич, шеф кабинета президента ТПП Воеводины Милан Стоянов и торговый представитель России в Сербии Андрей Хрипунов.Кроме того, экспозиция Made in Russia площадью более 250 квадратных метров получила награду за лучший дизайн.Всего выставку International Agricultural Fair посетили 125 тысяч человек.

