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Потенциал переговоров экспортеров России на выставке в Сербии — $10 млн - РИА Новости, 30.05.2023
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12:31 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/potentsial-1875036006.html
Потенциал переговоров экспортеров России на выставке в Сербии — $10 млн
Потенциал переговоров экспортеров России на выставке в Сербии — $10 млн - РИА Новости, 30.05.2023
Потенциал переговоров экспортеров России на выставке в Сербии — $10 млн
Российские экспортеры на прошедшей в Сербии выставке International Agricultural Fair провели переговоры с возможными партнерами на общий потенциал в 10... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:31
2023-05-30T12:31
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
сербия
торгово-промышленная палата рф
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские экспортеры на прошедшей в Сербии выставке International Agricultural Fair провели переговоры с возможными партнерами на общий потенциал в 10 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."С 20 по 26 мая в г. Нови-Сад, Сербия, прошла юбилейная Международная выставка 90th International Agricultural Fair, в рамках которой 10 российских компаний под зонтичным брендом Made in Russia представили передовые разработки и достижения в сельском хозяйстве", - говорится в сообщении.На стенде Made in Russia отечественные производители продемонстрировали готовую пищевую продукцию, сельскохозяйственные культуры и решения для агропромышленного комплекса."За 7 дней выставки они провели более 200 деловых встреч с потенциальными партнерами. Общий экспортный потенциал переговоров оценивается в 10 миллионов долларов", - сообщает РЭЦ.Интерес к российской продукции проявили десятки международных контрагентов, в том числе частные компании, заводы и производители из агропромышленного комплекса.Российскую экспозицию также посетили президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Воеводины Бошко Вучуревич, шеф кабинета президента ТПП Воеводины Милан Стоянов и торговый представитель России в Сербии Андрей Хрипунов.Кроме того, экспозиция Made in Russia площадью более 250 квадратных метров получила награду за лучший дизайн.Всего выставку International Agricultural Fair посетили 125 тысяч человек.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, сербия, торгово-промышленная палата рф
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Сербия, Торгово-промышленная палата РФ

Потенциал переговоров экспортеров России на выставке в Сербии — $10 млн

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРЭЦ Made in Russia
РЭЦ Made in Russia - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские экспортеры на прошедшей в Сербии выставке International Agricultural Fair провели переговоры с возможными партнерами на общий потенциал в 10 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
«
"С 20 по 26 мая в г. Нови-Сад, Сербия, прошла юбилейная Международная выставка 90th International Agricultural Fair, в рамках которой 10 российских компаний под зонтичным брендом Made in Russia представили передовые разработки и достижения в сельском хозяйстве", - говорится в сообщении.
На стенде Made in Russia отечественные производители продемонстрировали готовую пищевую продукцию, сельскохозяйственные культуры и решения для агропромышленного комплекса.
«
"За 7 дней выставки они провели более 200 деловых встреч с потенциальными партнерами. Общий экспортный потенциал переговоров оценивается в 10 миллионов долларов", - сообщает РЭЦ.
Интерес к российской продукции проявили десятки международных контрагентов, в том числе частные компании, заводы и производители из агропромышленного комплекса.
Российскую экспозицию также посетили президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Воеводины Бошко Вучуревич, шеф кабинета президента ТПП Воеводины Милан Стоянов и торговый представитель России в Сербии Андрей Хрипунов.
Кроме того, экспозиция Made in Russia площадью более 250 квадратных метров получила награду за лучший дизайн.
Всего выставку International Agricultural Fair посетили 125 тысяч человек.
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