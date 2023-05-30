https://ria.ru/20230530/potentsial-1875036006.html
Потенциал переговоров экспортеров России на выставке в Сербии — $10 млн
Потенциал переговоров экспортеров России на выставке в Сербии — $10 млн - РИА Новости, 30.05.2023
Потенциал переговоров экспортеров России на выставке в Сербии — $10 млн
Российские экспортеры на прошедшей в Сербии выставке International Agricultural Fair провели переговоры с возможными партнерами на общий потенциал в 10... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:31
2023-05-30T12:31
2023-05-30T12:31
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
сербия
торгово-промышленная палата рф
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские экспортеры на прошедшей в Сербии выставке International Agricultural Fair провели переговоры с возможными партнерами на общий потенциал в 10 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."С 20 по 26 мая в г. Нови-Сад, Сербия, прошла юбилейная Международная выставка 90th International Agricultural Fair, в рамках которой 10 российских компаний под зонтичным брендом Made in Russia представили передовые разработки и достижения в сельском хозяйстве", - говорится в сообщении.На стенде Made in Russia отечественные производители продемонстрировали готовую пищевую продукцию, сельскохозяйственные культуры и решения для агропромышленного комплекса."За 7 дней выставки они провели более 200 деловых встреч с потенциальными партнерами. Общий экспортный потенциал переговоров оценивается в 10 миллионов долларов", - сообщает РЭЦ.Интерес к российской продукции проявили десятки международных контрагентов, в том числе частные компании, заводы и производители из агропромышленного комплекса.Российскую экспозицию также посетили президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Воеводины Бошко Вучуревич, шеф кабинета президента ТПП Воеводины Милан Стоянов и торговый представитель России в Сербии Андрей Хрипунов.Кроме того, экспозиция Made in Russia площадью более 250 квадратных метров получила награду за лучший дизайн.Всего выставку International Agricultural Fair посетили 125 тысяч человек.
https://ria.ru/20230525/kompanii-1874176394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, сербия, торгово-промышленная палата рф
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Сербия, Торгово-промышленная палата РФ
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские экспортеры на прошедшей в Сербии выставке International Agricultural Fair провели переговоры с возможными партнерами на общий потенциал в 10 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
«
"С 20 по 26 мая в г. Нови-Сад, Сербия, прошла юбилейная Международная выставка 90th International Agricultural Fair, в рамках которой 10 российских компаний под зонтичным брендом Made in Russia представили передовые разработки и достижения в сельском хозяйстве", - говорится в сообщении.
На стенде Made in Russia отечественные производители продемонстрировали готовую пищевую продукцию, сельскохозяйственные культуры и решения для агропромышленного комплекса.
«
"За 7 дней выставки они провели более 200 деловых встреч с потенциальными партнерами. Общий экспортный потенциал переговоров оценивается в 10 миллионов долларов", - сообщает РЭЦ.
Интерес к российской продукции проявили десятки международных контрагентов, в том числе частные компании, заводы и производители из агропромышленного комплекса.
Российскую экспозицию также посетили президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Воеводины Бошко Вучуревич, шеф кабинета президента ТПП Воеводины Милан Стоянов и торговый представитель России в Сербии Андрей Хрипунов
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Кроме того, экспозиция Made in Russia площадью более 250 квадратных метров получила награду за лучший дизайн.
Всего выставку International Agricultural Fair посетили 125 тысяч человек.
РЭЦ отобрал еще шесть компаний для демонстрации их товаров за рубежом