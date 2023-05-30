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Собянин: пострадавшим от атаки дронов москвичам окажут необходимую помощь - РИА Новости, 30.05.2023
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20:42 30.05.2023 (обновлено: 20:56 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/pomosch-1875188509.html
Собянин: пострадавшим от атаки дронов москвичам окажут необходимую помощь
Собянин: пострадавшим от атаки дронов москвичам окажут необходимую помощь - РИА Новости, 30.05.2023
Собянин: пострадавшим от атаки дронов москвичам окажут необходимую помощь
Мобильные бригады, состоящие из врачей, соцработников, психологов и представителей МЧС, продолжают обходить жителей пострадавших от БПЛА домов и узнают, какая... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T20:42
2023-05-30T20:56
атака украинских беспилотников на москву
сергей собянин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
украина
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мобильные бригады, состоящие из врачей, соцработников, психологов и представителей МЧС, продолжают обходить жителей пострадавших от БПЛА домов и узнают, какая помощь нужна, заявил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.Ранее мэр рассказал, что во вторник утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. По его словам, никто из жителей домов серьезно не пострадал, за медицинской помощью обратились два человека, госпитализация никому не потребовалась."К полудню были сформированы мобильные бригады, состоящие из врача, социального работника, психолога и представителя МЧС. Они продолжают обходить жителей пострадавших домов и узнают, какая ещё помощь необходима. Вся помощь будет оказана. Социальные службы города остаются на связи с людьми", - написал Собянин.Также Сергей Собянин сообщил, что несколько семей после утреннего налета беспилотников на Москву обратились к психологам, пять человек перевезли в учреждение соцзащиты, сейчас они уже дома."Сразу после случившегося всем жителям домов была оказана психологическая и социальная помощь: несколько семей обратились к психологам, пять человек перевезли в комфортное учреждение соцзащиты в отдельные комнаты, предоставили горячее питание, сейчас они уже дома", - рассказал Собянин.Он отметил, что в течение всего дня работники городских медицинских организаций работали в усиленном режиме, чтобы при необходимости максимально оперативно оказать помощь жителям домов, повреждённых БПЛА."Слава богу, это не понадобилось, вся необходимая помощь была оказана на месте", - добавил мэр.По данным Минобороны РФ, 30 мая Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
https://ria.ru/20230530/dron-1875125863.html
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атака украинских беспилотников на москву, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия, украина
Атака украинских беспилотников на Москву, Сергей Собянин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Россия, Украина
Собянин: пострадавшим от атаки дронов москвичам окажут необходимую помощь

Мэр Собянин: пострадавшим от атаки дронов москвичам окажут всю необходимую помощь

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве
Сотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мобильные бригады, состоящие из врачей, соцработников, психологов и представителей МЧС, продолжают обходить жителей пострадавших от БПЛА домов и узнают, какая помощь нужна, заявил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее мэр рассказал, что во вторник утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. По его словам, никто из жителей домов серьезно не пострадал, за медицинской помощью обратились два человека, госпитализация никому не потребовалась.
Атака беспилотников на Москву
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV

Для нападения на Москву украинские силовики использовали восемь беспилотников.

Сотрудник полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Для нападения на Москву украинские силовики использовали восемь беспилотников.

© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
1 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбил в Подмосковье комплекс "Панцирь-С".

Сотрудники экстренных служб у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбил в Подмосковье комплекс "Панцирь-С".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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2 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Упавшие беспилотники повредили жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице (юго-запад Москвы). Еще один попал в дом на улице Атласова в Новой Москве.

Разбитое окно жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Упавшие беспилотники повредили жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице (юго-запад Москвы). Еще один попал в дом на улице Атласова в Новой Москве.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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3 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Серьезно никто не пострадал, к врачам обратились два человека, но госпитализация им не потребовалась.

Сотрудник полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Серьезно никто не пострадал, к врачам обратились два человека, но госпитализация им не потребовалась.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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4 из 13
© AP Photo

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве.

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве.

© AP Photo
5 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Жителей подъездов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб.

Сотрудник полиции у пункта временного размещения для жителей жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Жителей подъездов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
6 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Люди у пункта временного размещения на Профсоюзной улице.

Люди у пункта временного размещения для жителей жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Люди у пункта временного размещения на Профсоюзной улице.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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7 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

На места происшествия тут же выехали экстренные службы.

Автомобиль Следственного комитета у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

На места происшествия тут же выехали экстренные службы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
8 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома на Ленинском проспекте.

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома на Ленинском проспекте.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
9 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Специалисты обследовали атакованные дронами здания.

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

Специалисты обследовали атакованные дронами здания.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
10 из 13
© AP Photo

Жителям пострадавших домов уже разрешили возвращаться в их квартиры.

Жилой дом, пострадавший в результате атаки беспилотника в Москве

Жителям пострадавших домов уже разрешили возвращаться в их квартиры.

© AP Photo
11 из 13
© АГН "Москва" / Денис Воронин

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в максимально короткие сроки устранить все повреждения.

Оперативные службы на месте попадания беспилотного летательного аппарата в жилой дом по адресу: ул. Атласова, д. 11

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в максимально короткие сроки устранить все повреждения.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
12 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

В Минобороны произошедшее назвали террористической атакой.

Сотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

В Минобороны произошедшее назвали террористической атакой.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
13 из 13

Для нападения на Москву украинские силовики использовали восемь беспилотников.

© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
1 из 13

Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбил в Подмосковье комплекс "Панцирь-С".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
2 из 13

Упавшие беспилотники повредили жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице (юго-запад Москвы). Еще один попал в дом на улице Атласова в Новой Москве.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
3 из 13

Серьезно никто не пострадал, к врачам обратились два человека, но госпитализация им не потребовалась.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
4 из 13

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве.

© AP Photo
5 из 13

Жителей подъездов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
6 из 13

Люди у пункта временного размещения на Профсоюзной улице.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
7 из 13

На места происшествия тут же выехали экстренные службы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
8 из 13

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома на Ленинском проспекте.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
9 из 13

Специалисты обследовали атакованные дронами здания.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
10 из 13

Жителям пострадавших домов уже разрешили возвращаться в их квартиры.

© AP Photo
11 из 13

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в максимально короткие сроки устранить все повреждения.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
12 из 13

В Минобороны произошедшее назвали террористической атакой.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
13 из 13
"К полудню были сформированы мобильные бригады, состоящие из врача, социального работника, психолога и представителя МЧС. Они продолжают обходить жителей пострадавших домов и узнают, какая ещё помощь необходима. Вся помощь будет оказана. Социальные службы города остаются на связи с людьми", - написал Собянин.
Также Сергей Собянин сообщил, что несколько семей после утреннего налета беспилотников на Москву обратились к психологам, пять человек перевезли в учреждение соцзащиты, сейчас они уже дома.
Знак Бесполетная зона на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
В ВСС рассказали, при каком условии падение дрона будет страховым случаем
Вчера, 16:51
"Сразу после случившегося всем жителям домов была оказана психологическая и социальная помощь: несколько семей обратились к психологам, пять человек перевезли в комфортное учреждение соцзащиты в отдельные комнаты, предоставили горячее питание, сейчас они уже дома", - рассказал Собянин.
Он отметил, что в течение всего дня работники городских медицинских организаций работали в усиленном режиме, чтобы при необходимости максимально оперативно оказать помощь жителям домов, повреждённых БПЛА.
"Слава богу, это не понадобилось, вся необходимая помощь была оказана на месте", - добавил мэр.
По данным Минобороны РФ, 30 мая Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Сотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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Вчера, 20:16
 
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