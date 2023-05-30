https://ria.ru/20230530/pomosch-1875188509.html

Собянин: пострадавшим от атаки дронов москвичам окажут необходимую помощь

Собянин: пострадавшим от атаки дронов москвичам окажут необходимую помощь - РИА Новости, 30.05.2023

Собянин: пострадавшим от атаки дронов москвичам окажут необходимую помощь

Мобильные бригады, состоящие из врачей, соцработников, психологов и представителей МЧС, продолжают обходить жителей пострадавших от БПЛА домов и узнают, какая... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T20:42

2023-05-30T20:42

2023-05-30T20:56

атака украинских беспилотников на москву

сергей собянин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

россия

украина

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мобильные бригады, состоящие из врачей, соцработников, психологов и представителей МЧС, продолжают обходить жителей пострадавших от БПЛА домов и узнают, какая помощь нужна, заявил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.Ранее мэр рассказал, что во вторник утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. По его словам, никто из жителей домов серьезно не пострадал, за медицинской помощью обратились два человека, госпитализация никому не потребовалась."К полудню были сформированы мобильные бригады, состоящие из врача, социального работника, психолога и представителя МЧС. Они продолжают обходить жителей пострадавших домов и узнают, какая ещё помощь необходима. Вся помощь будет оказана. Социальные службы города остаются на связи с людьми", - написал Собянин.Также Сергей Собянин сообщил, что несколько семей после утреннего налета беспилотников на Москву обратились к психологам, пять человек перевезли в учреждение соцзащиты, сейчас они уже дома."Сразу после случившегося всем жителям домов была оказана психологическая и социальная помощь: несколько семей обратились к психологам, пять человек перевезли в комфортное учреждение соцзащиты в отдельные комнаты, предоставили горячее питание, сейчас они уже дома", - рассказал Собянин.Он отметил, что в течение всего дня работники городских медицинских организаций работали в усиленном режиме, чтобы при необходимости максимально оперативно оказать помощь жителям домов, повреждённых БПЛА."Слава богу, это не понадобилось, вся необходимая помощь была оказана на месте", - добавил мэр.По данным Минобороны РФ, 30 мая Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

https://ria.ru/20230530/dron-1875125863.html

https://ria.ru/20230530/ataka-1875183717.html

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атака украинских беспилотников на москву, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия, украина