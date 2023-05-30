Собянин: пострадавшим от атаки дронов москвичам окажут необходимую помощь

Мэр Собянин: пострадавшим от атаки дронов москвичам окажут всю необходимую помощь
Для нападения на Москву украинские силовики использовали восемь беспилотников.
Для нападения на Москву украинские силовики использовали восемь беспилотников.
Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбил в Подмосковье комплекс "Панцирь-С".
Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбил в Подмосковье комплекс "Панцирь-С".
Упавшие беспилотники повредили жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице (юго-запад Москвы). Еще один попал в дом на улице Атласова в Новой Москве.
Упавшие беспилотники повредили жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице (юго-запад Москвы). Еще один попал в дом на улице Атласова в Новой Москве.
Серьезно никто не пострадал, к врачам обратились два человека, но госпитализация им не потребовалась.
Серьезно никто не пострадал, к врачам обратились два человека, но госпитализация им не потребовалась.
Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве.
Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве.
Жителей подъездов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб.
Жителей подъездов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб.
Люди у пункта временного размещения на Профсоюзной улице.
Люди у пункта временного размещения на Профсоюзной улице.
На места происшествия тут же выехали экстренные службы.
На места происшествия тут же выехали экстренные службы.
Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома на Ленинском проспекте.
Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома на Ленинском проспекте.
Специалисты обследовали атакованные дронами здания.
Специалисты обследовали атакованные дронами здания.
Жителям пострадавших домов уже разрешили возвращаться в их квартиры.
Жителям пострадавших домов уже разрешили возвращаться в их квартиры.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в максимально короткие сроки устранить все повреждения.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в максимально короткие сроки устранить все повреждения.
В Минобороны произошедшее назвали террористической атакой.
В Минобороны произошедшее назвали террористической атакой.
Для нападения на Москву украинские силовики использовали восемь беспилотников.
Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбил в Подмосковье комплекс "Панцирь-С".
Упавшие беспилотники повредили жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице (юго-запад Москвы). Еще один попал в дом на улице Атласова в Новой Москве.
Серьезно никто не пострадал, к врачам обратились два человека, но госпитализация им не потребовалась.
Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве.
Жителей подъездов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб.
Люди у пункта временного размещения на Профсоюзной улице.
На места происшествия тут же выехали экстренные службы.
Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома на Ленинском проспекте.
Специалисты обследовали атакованные дронами здания.
Жителям пострадавших домов уже разрешили возвращаться в их квартиры.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в максимально короткие сроки устранить все повреждения.
В Минобороны произошедшее назвали террористической атакой.