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Посол рассказал, как Россия помогает Сербии - РИА Новости, 30.05.2023
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17:30 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/pomosch-1875143036.html
Посол рассказал, как Россия помогает Сербии
Посол рассказал, как Россия помогает Сербии - РИА Новости, 30.05.2023
Посол рассказал, как Россия помогает Сербии
Россия помогает Сербии в Совбезе ООН и противодействует попыткам Запада втянуть самопровозглашенную республику Косово в международные организации, что высоко... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:30
2023-05-30T17:30
в мире
россия
сербия
косово
александр боцан-харченко
оон
нато
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БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Россия помогает Сербии в Совбезе ООН и противодействует попыткам Запада втянуть самопровозглашенную республику Косово в международные организации, что высоко ценит Белград, заявил посол РФ Александр Боцан-Харченко. Глава сербского государства во вторник принял посла России в свете обострения на севере Косово и Метохии. "Мы помогаем Белграду, действуем в полной координации и сотрудничестве. Речь идет о заседаниях Совбеза ООН, так мы действовали при подготовке последнего заседания, и каких-то отдельных ситуациях, в том что касается противодействия западной линии на втягивание Косово в международные организации. Мы помогаем Белграду и президент Вучич, что отмечено и в его заявлении по итогам нашей встречи, лично это высоко оценивает", - заявил посол РФ российским журналистам. "В данной конкретной ситуации Россия наиболее четко, ясно и правдиво дала оценки причин происходящего", - подчеркнул глава российского диппредставительства. В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. Власти Сербии сообщали, что пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы.
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в мире, россия, сербия, косово, александр боцан-харченко, оон, нато
В мире, Россия, Сербия, Косово, Александр Боцан-Харченко, ООН, НАТО
Посол рассказал, как Россия помогает Сербии

Посол Боцан-Харченко: Россия помогает Сербии в ООН и в недопущении Приштины в организации

© AP Photo / Darko VojinovicГраффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Россия помогает Сербии в Совбезе ООН и противодействует попыткам Запада втянуть самопровозглашенную республику Косово в международные организации, что высоко ценит Белград, заявил посол РФ Александр Боцан-Харченко.
Глава сербского государства во вторник принял посла России в свете обострения на севере Косово и Метохии.
Полиция и солдаты KFOR возле муниципального здания в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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"Мы помогаем Белграду, действуем в полной координации и сотрудничестве. Речь идет о заседаниях Совбеза ООН, так мы действовали при подготовке последнего заседания, и каких-то отдельных ситуациях, в том что касается противодействия западной линии на втягивание Косово в международные организации. Мы помогаем Белграду и президент Вучич, что отмечено и в его заявлении по итогам нашей встречи, лично это высоко оценивает", - заявил посол РФ российским журналистам.
«
"В данной конкретной ситуации Россия наиболее четко, ясно и правдиво дала оценки причин происходящего", - подчеркнул глава российского диппредставительства.
В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. Власти Сербии сообщали, что пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы.
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