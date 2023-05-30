https://ria.ru/20230530/pomosch-1875143036.html

Посол рассказал, как Россия помогает Сербии

Посол рассказал, как Россия помогает Сербии - РИА Новости, 30.05.2023

Посол рассказал, как Россия помогает Сербии

Россия помогает Сербии в Совбезе ООН и противодействует попыткам Запада втянуть самопровозглашенную республику Косово в международные организации, что высоко... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T17:30

2023-05-30T17:30

2023-05-30T17:30

в мире

россия

сербия

косово

александр боцан-харченко

оон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806377678_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_776bb930a11ced034511f375ba553567.jpg

БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Россия помогает Сербии в Совбезе ООН и противодействует попыткам Запада втянуть самопровозглашенную республику Косово в международные организации, что высоко ценит Белград, заявил посол РФ Александр Боцан-Харченко. Глава сербского государства во вторник принял посла России в свете обострения на севере Косово и Метохии. "Мы помогаем Белграду, действуем в полной координации и сотрудничестве. Речь идет о заседаниях Совбеза ООН, так мы действовали при подготовке последнего заседания, и каких-то отдельных ситуациях, в том что касается противодействия западной линии на втягивание Косово в международные организации. Мы помогаем Белграду и президент Вучич, что отмечено и в его заявлении по итогам нашей встречи, лично это высоко оценивает", - заявил посол РФ российским журналистам. "В данной конкретной ситуации Россия наиболее четко, ясно и правдиво дала оценки причин происходящего", - подчеркнул глава российского диппредставительства. В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. Власти Сербии сообщали, что пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы.

https://ria.ru/20230530/revolyutsiya-1875037172.html

россия

сербия

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сербия, косово, александр боцан-харченко, оон, нато