https://ria.ru/20230530/pokushenie-1874952255.html

Обвиняемого в покушении на Соловьева признали дееспособным, пишут СМИ

Обвиняемого в покушении на Соловьева признали дееспособным, пишут СМИ - РИА Новости, 30.05.2023

Обвиняемого в покушении на Соловьева признали дееспособным, пишут СМИ

Андрея Пронского, обвиняемого в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева признали дееспособным, он может получить пожизненный срок, сообщает... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T02:57

2023-05-30T02:57

2023-05-30T02:57

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

москва

владимир соловьев (телеведущий)

дмитрий киселев

ольга скабеева

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Андрея Пронского, обвиняемого в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева признали дееспособным, он может получить пожизненный срок, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на его адвоката. "Был признан дееспособным ранее неоднократно лечившийся от шизофрении Андрей Пронский (прозвище - Бладма), один из обвиняемых по уголовному делу о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева и серии других терактов, совершенных, как считает следствие, по заданию украинских спецслужб. Теперь мужчина рискует отправиться не на очередное принудительное лечение, а в колонию особого типа для пожизненно заключенных", - пишет газета. Она уточняет, что ранее Пронский неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 2016 году Красногорский горсуд Московской области освободил его от наказания по обвинениям, предусмотренным статьями об убийстве, совершенном по мотивам национальной ненависти, о надругательстве над телами умерших и о возбуждении национальной ненависти. Тогда Пронский, по данным СКР, жестоко убил человека, выложив видеозапись происшедшего в интернет. Кроме того, через несколько месяцев после того, как в 2021 году Чеховский горсуд перевел молодого человека, уже имевшего II группу инвалидности, на амбулаторное лечение и под наблюдение психиатра, Бладма поучаствовал в массовой драке, за которую попал под следствие по обвинению в хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Суд, учитывая инвалидность и амбулаторное лечение, ограничился в отношении мужчины домашним арестом. "Эта мера пресечения не стала помехой для участия Андрея Пронского, по версии СКР, уже в террористической организации (ст. 205.5 УК РФ). Ее члены, считает следствие, по заданию украинских спецслужб готовили покушение на телеведущего Владимира Соловьева и других журналистов — в список входили также Дмитрий Киселев, Ольга Скабеева, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Евгений Попов", - отмечается в материале. Добавляется, что шестерых человек, собиравшихся взорвать Владимира Соловьева вместе с его машиной с помощью самодельной бомбы, ФСБ задержала в апреле. Согласно материалам дела, заговор подозреваемых раскрыли, когда они только следили за телеведущим. "Более того, правоохранители теперь не только рассчитывают отправить обвиняемого на максимально возможный, предположительно даже пожизненный, срок в колонию, но и хотят запретить целый ряд подготовленных им материалов, которые являются экстремистскими", - пишет издание. Как отмечается в материале, прокуратура Москвы обратилась со специальным иском в суд. Представитель Андрея Пронского сообщил газете, что пока иск не рассмотрен, с его участием проводятся активные следственные действия.

https://ria.ru/20230529/prilepin-1874912195.html

https://ria.ru/20230521/kadyrov-1873246810.html

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), москва, владимир соловьев (телеведущий), дмитрий киселев, ольга скабеева, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)