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Финской пограничнице пришлось прикинуться мертвой на границе с Россией - РИА Новости, 30.05.2023
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02:46 30.05.2023 (обновлено: 08:40 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/pogranichnitsa-1874951551.html
Финской пограничнице пришлось прикинуться мертвой на границе с Россией
Финской пограничнице пришлось прикинуться мертвой на границе с Россией - РИА Новости, 30.05.2023
Финской пограничнице пришлось прикинуться мертвой на границе с Россией
Финская пограничница, член национальной сборной по биатлону Эрика Янкя рассказала газете Kuhmolainen о том, как на границе с Россией на нее напал агрессивный... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T02:46
2023-05-30T08:40
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Финская пограничница, член национальной сборной по биатлону Эрика Янкя рассказала газете Kuhmolainen о том, как на границе с Россией на нее напал агрессивный медведь.По словам 27-летней биатлонистки, вечером 26 мая она совершала пробежку недалеко от контрольно-пропускного пункта Вартиус. В какой-то момент она увидела в десяти метрах от себя разъяренного медведя, который начал к ней приближаться. Тогда ей пришлось упасть на землю и притвориться мертвой.&quot;Я чувствовала, как медведь обнюхивает мои лодыжки и ступни. Я даже успела подумать: неужели это конец?&quot; — рассказала Янкя.Но затем зверь отошел от спортсменки, и ей удалось спастись.В соцсетях Янкя написала, что эта встреча "надолго оставит след в ее памяти". По словам девушки, никаких травм она не получила и "извлекла из общения с животными и природой уроки". Кроме того, она поблагодарила за поддержку коллег, семью и друзей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230517/zabor-1872282244.html
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финляндия, в мире, россия
Финляндия, В мире, Россия
Финской пограничнице пришлось прикинуться мертвой на границе с Россией

Финская пограничница Эрика Янкя заявила о нападении на нее медведя на границе с Россией

© AFP 2023 / OLIVIER MORINБурый медведь в Финляндии недалеко от российской границы
Бурый медведь в Финляндии недалеко от российской границы - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AFP 2023 / OLIVIER MORIN
Бурый медведь в Финляндии недалеко от российской границы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Финская пограничница, член национальной сборной по биатлону Эрика Янкя рассказала газете Kuhmolainen о том, как на границе с Россией на нее напал агрессивный медведь.
По словам 27-летней биатлонистки, вечером 26 мая она совершала пробежку недалеко от контрольно-пропускного пункта Вартиус. В какой-то момент она увидела в десяти метрах от себя разъяренного медведя, который начал к ней приближаться. Тогда ей пришлось упасть на землю и притвориться мертвой.
«

"Я чувствовала, как медведь обнюхивает мои лодыжки и ступни. Я даже успела подумать: неужели это конец?" — рассказала Янкя.

Но затем зверь отошел от спортсменки, и ей удалось спастись.
В соцсетях Янкя написала, что эта встреча "надолго оставит след в ее памяти". По словам девушки, никаких травм она не получила и "извлекла из общения с животными и природой уроки". Кроме того, она поблагодарила за поддержку коллег, семью и друзей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Забор - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Финляндия отгородилась от России "садовым заборчиком"
17 мая, 01:10
 
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