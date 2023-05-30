https://ria.ru/20230530/pogranichnitsa-1874951551.html

Финской пограничнице пришлось прикинуться мертвой на границе с Россией

Финской пограничнице пришлось прикинуться мертвой на границе с Россией - РИА Новости, 30.05.2023

Финской пограничнице пришлось прикинуться мертвой на границе с Россией

Финская пограничница, член национальной сборной по биатлону Эрика Янкя рассказала газете Kuhmolainen о том, как на границе с Россией на нее напал агрессивный... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T02:46

2023-05-30T02:46

2023-05-30T08:40

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Финская пограничница, член национальной сборной по биатлону Эрика Янкя рассказала газете Kuhmolainen о том, как на границе с Россией на нее напал агрессивный медведь.По словам 27-летней биатлонистки, вечером 26 мая она совершала пробежку недалеко от контрольно-пропускного пункта Вартиус. В какой-то момент она увидела в десяти метрах от себя разъяренного медведя, который начал к ней приближаться. Тогда ей пришлось упасть на землю и притвориться мертвой."Я чувствовала, как медведь обнюхивает мои лодыжки и ступни. Я даже успела подумать: неужели это конец?" — рассказала Янкя.Но затем зверь отошел от спортсменки, и ей удалось спастись.В соцсетях Янкя написала, что эта встреча "надолго оставит след в ее памяти". По словам девушки, никаких травм она не получила и "извлекла из общения с животными и природой уроки". Кроме того, она поблагодарила за поддержку коллег, семью и друзей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230517/zabor-1872282244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

финляндия, в мире, россия