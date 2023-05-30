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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 30.05.2023
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08:02 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/pogoda-1874963549.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 30.05.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T08:02
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москва
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура днем составит плюс 20-22 градусов, по Московской области - от плюс 18 до плюс 23 градусов по Цельсию", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть западный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 747 миллиметров ртутного столба.
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москва, общество, московская область (подмосковье)
Москва, Общество, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик "Фобоса": во вторник в Москве ожидается облачность с прояснениями и до плюс 22

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг на речном трамвайчика "Москва-1
Российский флаг на речном трамвайчика Москва-1 - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский флаг на речном трамвайчика "Москва-1. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"В Москве сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура днем составит плюс 20-22 градусов, по Московской области - от плюс 18 до плюс 23 градусов по Цельсию", - сказала Котилевская.
Синоптик отметила, что ветер будет дуть западный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 747 миллиметров ртутного столба.
Кремль - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
28 мая, 16:49
 
МоскваОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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