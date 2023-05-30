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Авиапатрулирование усилено в Подмосковье
Авиапатрулирование усилено в Подмосковье - РИА Новости, 02.06.2023
Авиапатрулирование усилено в Подмосковье
Дополнительные маршруты авиапатрулирований организованы в Подмосковье, плановое количество полетов составит 300 часов с профессиональными... РИА Новости, 02.06.2023
2023-05-30T13:29
2023-05-30T13:29
2023-06-02T16:06
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Дополнительные маршруты авиапатрулирований организованы в Подмосковье, плановое количество полетов составит 300 часов с профессиональными лётчиками-наблюдателями ФБУ "Авиалесоохрана", сообщает пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области. Отмечается, что с 23 мая 2023 летчики-наблюдатели ФБУ "Авиалесоохрана" приступили к авиационному мониторингу лесопожарной обстановки на территориях субъектов ЦФО, прилегающих к Московскому региону. "Дополнительные маршруты патрулирований в Подмосковье организованы по соглашению Федерального агентства лесного хозяйства и правительства Москвы. Плановое количество полетов составит 300 часов с профессиональными лётчиками-наблюдателями ФБУ "Авиалесоохрана". В настоящее время усиление в небе - крайне важный аспект", - говорится в Telegram-канале ведомства. Такие полеты дополнят те вылеты, которые осуществляются ежедневно в рамках контракта на авиапатрулирование Комитета лесного хозяйства Московской области, добавляется в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Дополнительные маршруты авиапатрулирований организованы в Подмосковье, плановое количество полетов составит 300 часов с профессиональными лётчиками-наблюдателями ФБУ "Авиалесоохрана", сообщает пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области.
Отмечается, что с 23 мая 2023 летчики-наблюдатели ФБУ "Авиалесоохрана" приступили к авиационному мониторингу лесопожарной обстановки на территориях субъектов ЦФО, прилегающих к Московскому региону.
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"Дополнительные маршруты патрулирований в Подмосковье организованы по соглашению Федерального агентства лесного хозяйства и правительства Москвы
. Плановое количество полетов составит 300 часов с профессиональными лётчиками-наблюдателями ФБУ "Авиалесоохрана". В настоящее время усиление в небе - крайне важный аспект", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Такие полеты дополнят те вылеты, которые осуществляются ежедневно в рамках контракта на авиапатрулирование Комитета лесного хозяйства Московской области, добавляется в сообщении.