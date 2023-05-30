https://ria.ru/20230530/podderzhka-1875030976.html
МСП Банк поддержал импортозамещающую хайтек-компанию
МСП Банк поддержал импортозамещающую хайтек-компанию - РИА Новости, 30.05.2023
МСП Банк поддержал импортозамещающую хайтек-компанию
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансовую поддержку челябинской высокотехнологичной компании, производящей импортозамещающую продукцию для... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:13
2023-05-30T12:13
2023-05-30T12:14
мсп банк
андрей белоусов
новости компаний - экономика
челябинск
импортозамещение
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансовую поддержку челябинской высокотехнологичной компании, производящей импортозамещающую продукцию для металлургов, сообщает пресс-служба банка.Банк открыл НПП "Технология" кредитную линию в размере 300 миллионов рублей на срок 36 месяцев по льготной ставке. Как ожидается, финансовая поддержка поможет предприятию расширить ассортимент, привлечь новых клиентов, создав при этом около 200 новых рабочих мест."Высокотехнологичные компании являются драйвером экономики во всем мире. Логично, что на развитие такого бизнеса направлены значительные меры господдержки. Ведь речь идет не только о производстве качественной импортозамещающей продукции с высокой добавленной стоимостью, но и о создании рабочих мест для высококлассных специалистов. МСП Банк открыл кредитную линию НПП "Технология" в рамках федерального проекта “Взлет – от стартапа до IPO”. Реализация этого проекта является ответом на запрос бизнеса получать финансирование по ставкам, существенно ниже рыночных", – сказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводятся в сообщении.Компания "Технология" с 1996 года производит комплексные микрокристаллические модификаторы и другие расходные материалы для стале- и чугунолитейных предприятий, а также металлургических комбинатов. Микрокристаллические модификаторы производятся по уникальной запатентованной технологии и относятся к высокотехнологичной импортозамещающей продукцией. Клиентами компании являются более 400 крупных предприятий России.МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мсп банк, андрей белоусов, новости компаний - экономика, челябинск, импортозамещение
МСП Банк, Андрей Белоусов, Новости компаний - Экономика, Челябинск, Импортозамещение
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансовую поддержку челябинской высокотехнологичной компании, производящей импортозамещающую продукцию для металлургов, сообщает пресс-служба банка.
Банк открыл НПП "Технология" кредитную линию в размере 300 миллионов рублей на срок 36 месяцев по льготной ставке. Как ожидается, финансовая поддержка поможет предприятию расширить ассортимент, привлечь новых клиентов, создав при этом около 200 новых рабочих мест.
"Высокотехнологичные компании являются драйвером экономики во всем мире. Логично, что на развитие такого бизнеса направлены значительные меры господдержки. Ведь речь идет не только о производстве качественной импортозамещающей продукции с высокой добавленной стоимостью, но и о создании рабочих мест для высококлассных специалистов. МСП Банк открыл кредитную линию НПП "Технология" в рамках федерального проекта “Взлет – от стартапа до IPO”. Реализация этого проекта является ответом на запрос бизнеса получать финансирование по ставкам, существенно ниже рыночных", – сказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводятся в сообщении.
Компания "Технология" с 1996 года производит комплексные микрокристаллические модификаторы и другие расходные материалы для стале- и чугунолитейных предприятий, а также металлургических комбинатов. Микрокристаллические модификаторы производятся по уникальной запатентованной технологии и относятся к высокотехнологичной импортозамещающей продукцией. Клиентами компании являются более 400 крупных предприятий России
.
МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов
.
МСП Банк выдал кредит на развитие аптечной сети в Ингушетии