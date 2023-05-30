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Почта Банк предложил вклад под 8% годовых независимо от срока размещения - РИА Новости, 30.05.2023
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17:39 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/pochta_bank-1875145461.html
Почта Банк предложил вклад под 8% годовых независимо от срока размещения
Почта Банк предложил вклад под 8% годовых независимо от срока размещения - РИА Новости, 30.05.2023
Почта Банк предложил вклад под 8% годовых независимо от срока размещения
Доходность по вкладу "Горячий сезон" Почта Банка с 30 мая увеличена до 8% годовых, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:39
2023-05-30T17:39
почта банк
россия
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Доходность по вкладу "Горячий сезон" Почта Банка с 30 мая увеличена до 8% годовых, сообщает пресс-служба банка.При этом такая ставка действует для любого срока вклада – от 3 до 18 месяцев, чтобы каждый клиент смог выбрать наиболее удобный период размещения средств исходя из своих планов."На фоне стабилизации ключевой ставки сегодня на рынке сложилось благоприятное время для открытия вкладов: ставки находятся на пиковом уровне за последние полгода. Поэтому при наличии накоплений мы рекомендуем не откладывать их размещение в ожидании дальнейшего роста ставок, поскольку в этом случае потери от инфляции могут оказаться выше. А теперь в нашем банке ставка по вкладу не зависит от срока – неважно, какой срок вклада вы предпочтете, она будет 8% годовых. Благодаря этому каждый может выбрать оптимальный срок размещения свободных средств исходя из своих планов и жизненной ситуации", – отметил руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов.Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока. Открыть депозит можно в приложении Почта Банк Онлайн и во всех точках обслуживания банка. После открытия в отделении средства на депозитный счет можно перевести онлайн.Почта Банк также запустил социальный вклад "Добро пожаловать" для граждан с невысоким доходом – на сумму от 10 до 200 тысяч рублей на короткий срок (до 6 месяцев) под 9% годовых. Вклад доступен без ограничений по возрасту и только для новых клиентов, у которых не было сберегательного счета в банке до 21 апреля 2023 года. Подробнее ознакомиться с условиями вкладов в Почта Банке можно на сайте.*РекламаАО "Почта Банк" ИНН 3232005484ERID: 4CQwVszH9pSaqX3vhJF
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РИА Новости
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96
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60
353
60
почта банк, россия
Почта банк, Россия

Почта Банк предложил вклад под 8% годовых независимо от срока размещения

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБанкоматы "Почта Банка"
Банкоматы Почта Банка - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Банкоматы "Почта Банка"
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Доходность по вкладу "Горячий сезон" Почта Банка с 30 мая увеличена до 8% годовых, сообщает пресс-служба банка.
При этом такая ставка действует для любого срока вклада – от 3 до 18 месяцев, чтобы каждый клиент смог выбрать наиболее удобный период размещения средств исходя из своих планов.
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"На фоне стабилизации ключевой ставки сегодня на рынке сложилось благоприятное время для открытия вкладов: ставки находятся на пиковом уровне за последние полгода. Поэтому при наличии накоплений мы рекомендуем не откладывать их размещение в ожидании дальнейшего роста ставок, поскольку в этом случае потери от инфляции могут оказаться выше. А теперь в нашем банке ставка по вкладу не зависит от срока – неважно, какой срок вклада вы предпочтете, она будет 8% годовых. Благодаря этому каждый может выбрать оптимальный срок размещения свободных средств исходя из своих планов и жизненной ситуации", – отметил руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов.
Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока. Открыть депозит можно в приложении Почта Банк Онлайн и во всех точках обслуживания банка. После открытия в отделении средства на депозитный счет можно перевести онлайн.
Почта Банк также запустил социальный вклад "Добро пожаловать" для граждан с невысоким доходом – на сумму от 10 до 200 тысяч рублей на короткий срок (до 6 месяцев) под 9% годовых. Вклад доступен без ограничений по возрасту и только для новых клиентов, у которых не было сберегательного счета в банке до 21 апреля 2023 года. Подробнее ознакомиться с условиями вкладов в Почта Банке можно на сайте.
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АО "Почта Банк" ИНН 3232005484
ERID: 4CQwVszH9pSaqX3vhJF
 
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