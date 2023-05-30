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В Приангарье пятилетняя девочка ранила младшего брата из травмата - РИА Новости, 30.05.2023
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11:42 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/pistolet-1875022911.html
В Приангарье пятилетняя девочка ранила младшего брата из травмата
В Приангарье пятилетняя девочка ранила младшего брата из травмата - РИА Новости, 30.05.2023
В Приангарье пятилетняя девочка ранила младшего брата из травмата
Проверка проводится в Иркутской области, где девочка ранила 4-летнего брата из травматического пистолета, сообщило СУСК РФ по региону на сайте. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:42
2023-05-30T11:42
происшествия
иркутский район
иркутская область
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ИРКУТСК, 30 мая - РИА Новости. Проверка проводится в Иркутской области, где девочка ранила 4-летнего брата из травматического пистолета, сообщило СУСК РФ по региону на сайте. Семья с двумя детьми - мальчиком 4 лет и девочкой 5 лет - были в гостях у своих знакомых в поселке Никола Иркутского района. Девочка взяла в тумбе для обуви заряженный пневматический пистолет, принадлежащий хозяйке дома, и случайно выстрелила в сторону брата. "В дежурную часть полиции поступило сообщение о травмировании 4-летнего мальчика в результате выстрела из пневматического пистолета. По данному факту следственным отделом по Иркутскому району проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. Мальчик был доставлен в медучреждение. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Расследование инцидента контролирует прокуратура.
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иркутский район
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происшествия, иркутский район, иркутская область
Происшествия, Иркутский район, Иркутская область
В Приангарье пятилетняя девочка ранила младшего брата из травмата

В иркутском поселке Никола пятилетняя девочка ранила четырехлетнего брата из травмата

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 30 мая - РИА Новости. Проверка проводится в Иркутской области, где девочка ранила 4-летнего брата из травматического пистолета, сообщило СУСК РФ по региону на сайте.
Семья с двумя детьми - мальчиком 4 лет и девочкой 5 лет - были в гостях у своих знакомых в поселке Никола Иркутского района. Девочка взяла в тумбе для обуви заряженный пневматический пистолет, принадлежащий хозяйке дома, и случайно выстрелила в сторону брата.
«
"В дежурную часть полиции поступило сообщение о травмировании 4-летнего мальчика в результате выстрела из пневматического пистолета. По данному факту следственным отделом по Иркутскому району проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Мальчик был доставлен в медучреждение. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Расследование инцидента контролирует прокуратура.
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