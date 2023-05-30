https://ria.ru/20230530/pistolet-1875022911.html

В Приангарье пятилетняя девочка ранила младшего брата из травмата

В Приангарье пятилетняя девочка ранила младшего брата из травмата - РИА Новости, 30.05.2023

В Приангарье пятилетняя девочка ранила младшего брата из травмата

Проверка проводится в Иркутской области, где девочка ранила 4-летнего брата из травматического пистолета, сообщило СУСК РФ по региону на сайте. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T11:42

2023-05-30T11:42

2023-05-30T11:42

происшествия

иркутский район

иркутская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

ИРКУТСК, 30 мая - РИА Новости. Проверка проводится в Иркутской области, где девочка ранила 4-летнего брата из травматического пистолета, сообщило СУСК РФ по региону на сайте. Семья с двумя детьми - мальчиком 4 лет и девочкой 5 лет - были в гостях у своих знакомых в поселке Никола Иркутского района. Девочка взяла в тумбе для обуви заряженный пневматический пистолет, принадлежащий хозяйке дома, и случайно выстрелила в сторону брата. "В дежурную часть полиции поступило сообщение о травмировании 4-летнего мальчика в результате выстрела из пневматического пистолета. По данному факту следственным отделом по Иркутскому району проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. Мальчик был доставлен в медучреждение. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Расследование инцидента контролирует прокуратура.

https://ria.ru/20230529/rebenok-1874773302.html

иркутский район

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутский район, иркутская область