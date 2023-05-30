https://ria.ru/20230530/patriot-1875056093.html

Российские военные поразили ЗРК Patriot в Киеве

Российские военные поразили ЗРК Patriot в Киеве - РИА Новости, 30.05.2023

Российские военные поразили ЗРК Patriot в Киеве

Российские войска поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T13:26

2023-05-30T13:26

2023-05-30T15:37

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

хмельницкий (город)

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские войска поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании."За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве", - сказал Шойгу.Об ударе по дислоцированному в Киеве Patriot с помощью "Кинжала" Минобороны РФ сообщало две недели назад. По сообщению военного ведомства, ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве "поражены и уничтожены" многофункциональная радиолокационная станция и пять пусковых установок Patriot.На фоне этих заявлений акции производителя Patriot, компании Raytheon, упали более чем на 7%, или 10 миллиардов долларов. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов расценивал это как удар по репутации американского оружия.Впоследствии Пентагон утверждал, что в ходе атаки система ПВО была не уничтожена, а только повреждена и впоследствии "полностью вернулась к работе". Штаты утверждали, что повреждения были "минимальными".

https://ria.ru/20230518/kinzhal-1872467885.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, сергей шойгу, хмельницкий (город), россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины