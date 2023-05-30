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Российские военные поразили ЗРК Patriot в Киеве - РИА Новости, 30.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:26 30.05.2023 (обновлено: 15:37 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/patriot-1875056093.html
Российские военные поразили ЗРК Patriot в Киеве
Российские военные поразили ЗРК Patriot в Киеве - РИА Новости, 30.05.2023
Российские военные поразили ЗРК Patriot в Киеве
Российские войска поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:26
2023-05-30T15:37
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
хмельницкий (город)
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские войска поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании."За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве", - сказал Шойгу.Об ударе по дислоцированному в Киеве Patriot с помощью "Кинжала" Минобороны РФ сообщало две недели назад. По сообщению военного ведомства, ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве "поражены и уничтожены" многофункциональная радиолокационная станция и пять пусковых установок Patriot.На фоне этих заявлений акции производителя Patriot, компании Raytheon, упали более чем на 7%, или 10 миллиардов долларов. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов расценивал это как удар по репутации американского оружия.Впоследствии Пентагон утверждал, что в ходе атаки система ПВО была не уничтожена, а только повреждена и впоследствии "полностью вернулась к работе". Штаты утверждали, что повреждения были "минимальными".
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безопасность, сергей шойгу, хмельницкий (город), россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Хмельницкий (город), Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные поразили ЗРК Patriot в Киеве

Глава Минобороны Шойгу заявил о поражении ВС России американского ЗРК Patriot в Киеве

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские войска поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«
"За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве", - сказал Шойгу.
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Об ударе по дислоцированному в Киеве Patriot с помощью "Кинжала" Минобороны РФ сообщало две недели назад. По сообщению военного ведомства, ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве "поражены и уничтожены" многофункциональная радиолокационная станция и пять пусковых установок Patriot.
На фоне этих заявлений акции производителя Patriot, компании Raytheon, упали более чем на 7%, или 10 миллиардов долларов. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов расценивал это как удар по репутации американского оружия.
Впоследствии Пентагон утверждал, что в ходе атаки система ПВО была не уничтожена, а только повреждена и впоследствии "полностью вернулась к работе". Штаты утверждали, что повреждения были "минимальными".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 мая, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей ШойгуХмельницкий (город)РоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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