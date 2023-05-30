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Минпросвещения рекомендует создавать спасательные отряды на базе педвузов

Минпросвещения рекомендует создавать спасательные отряды на базе педвузов - РИА Новости, 30.05.2023

Минпросвещения рекомендует создавать спасательные отряды на базе педвузов

Студенты педагогических вузов, подведомственных Минпросвещения России, смогут стать членами Всероссийского студенческого корпуса спасателей. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T10:12

2023-05-30T10:12

2023-05-30T10:12

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Студенты педагогических вузов, подведомственных Минпросвещения России, смогут стать членами Всероссийского студенческого корпуса спасателей.Молодые люди пройдут обучение и получат навыки, которые помогут им в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, в организации тренировочных занятий с однокурсниками и со школьниками, они также будут вести работу по повышению культуры безопасности среди студентов."Работа в студенческом спасательном корпусе позволяет подготовить будущих учителей к самым неожиданным ситуациям, прививает навыки оказания первой помощи, оперативных действий в сложных и чрезвычайных ситуациях. Тем самым создаются условиях для воспитания у молодежи чувства заботы о ближнем, готовности прийти на помощь тем, кто в этой помощи нуждается. И очень важно, что создание безопасных условий жизнедеятельности – один из индикаторов универсальных компенсаций ядра высшего педагогического образования. Уверен, навыки, обретенные ребятами в спасательном корпусе, позволят сохранить ни одну жизнь", – отметил директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Алексей Благинин.Члены студенческих спасательных отрядов станут участниками различных мероприятий, в том числе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", Форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида", Всероссийского молодежного образовательного форума "Вектор спасения", Всероссийского слета студентов-спасателей и волонтеров в чрезвычайных ситуациях имени Героя России Евгения Зиничева, Всероссийского слета волонтеров безопасности, и других социально значимых событий.В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, входят 38 педагогических вузов. Их задача – обеспечить формирование учителя новой формации, обладающего инновационным мышлением, владеющего современными образовательными технологиями. Кроме того, педвузы сами становятся источниками педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на развитие индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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