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Руденя поставил задачи по подготовке Верхневолжья к отопительному сезону - РИА Новости, 30.05.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
17:25 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/otoplenie-1875139908.html
Руденя поставил задачи по подготовке Верхневолжья к отопительному сезону
Руденя поставил задачи по подготовке Верхневолжья к отопительному сезону - РИА Новости, 30.05.2023
Руденя поставил задачи по подготовке Верхневолжья к отопительному сезону
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник поставил задачи по подготовке жилищно-коммунального комплекса региона к предстоящему осенне-зимнему периоду, РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:25
2023-05-30T17:25
тверская область
игорь руденя
тверская область
жкх
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ТВЕРЬ, 30 мая – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник поставил задачи по подготовке жилищно-коммунального комплекса региона к предстоящему осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба регионального правительства."У нас в регионе с 2016 года ведётся работа по консолидации коммунальных активов. В том числе, эта работа позволила нам начать реализацию нескольких крупных проектов по водоснабжению крупных областных городов. Также у нас сократилось число технологических нарушений на сетях тепло- и водоснабжения. Увеличилось количество муниципалитетов, получивших паспорта готовности к отопительному сезону в установленные сроки", - сказал Руденя на заседании регионального правительства, посвященном итогам прохождения отопительного сезона 2022–2023 годов, а также подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду.К началу прошедшего отопительного сезона в регионе было реконструировано и проведен капитальный ремонт 110 котельных, свыше 88,3 километра тепловых сетей, около 37 километров водопроводных сетей, более 2 километров сетей водоотведения.На подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса и соцсферы к предстоящему осенне-зимнему периоду 2023-24 годов в областном бюджете предусмотрено свыше 1 миллиарда рублей.Руденя отметил, что основные регламентные работы по подготовке к отопительному сезону необходимо завершить до 1 сентября. Поставлены задачи по своевременному проведению обследований объектов ЖКХ и социальной сферы, формированию нормативных запасов топлива и резервов материально-технических ресурсов. Ремонт сетей коммунальной инфраструктуры должен быть синхронизирован с проведением дорожных работ.В рамках региональной программы будет проведен капитальный ремонт тепловых сетей общей протяжённостью свыше 10 километров в 10 муниципальных образованиях, построено 10 новых блочных модульных газовых котельных, модернизировано 13 котельных и капитально отремонтировано ещё 2 отопительные котельные."С этого года в Тверской области также начинается реализация программы модернизации коммунальных систем. Она была одобрена 13 апреля на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию. Благодаря этому начнётся строительство ещё 20 новых полностью автоматизированных котельных. Работы будут синхронизированы с региональной программой газификации", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230511/rudenya-1871160096.html
https://ria.ru/20230418/gazoprovod-1866088378.html
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игорь руденя, тверская область, жкх
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область, ЖКХ

Руденя поставил задачи по подготовке Верхневолжья к отопительному сезону

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 30 мая – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник поставил задачи по подготовке жилищно-коммунального комплекса региона к предстоящему осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"У нас в регионе с 2016 года ведётся работа по консолидации коммунальных активов. В том числе, эта работа позволила нам начать реализацию нескольких крупных проектов по водоснабжению крупных областных городов. Также у нас сократилось число технологических нарушений на сетях тепло- и водоснабжения. Увеличилось количество муниципалитетов, получивших паспорта готовности к отопительному сезону в установленные сроки", - сказал Руденя на заседании регионального правительства, посвященном итогам прохождения отопительного сезона 2022–2023 годов, а также подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду.
К началу прошедшего отопительного сезона в регионе было реконструировано и проведен капитальный ремонт 110 котельных, свыше 88,3 километра тепловых сетей, около 37 километров водопроводных сетей, более 2 километров сетей водоотведения.
На подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса и соцсферы к предстоящему осенне-зимнему периоду 2023-24 годов в областном бюджете предусмотрено свыше 1 миллиарда рублей.
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Руденя отметил, что основные регламентные работы по подготовке к отопительному сезону необходимо завершить до 1 сентября. Поставлены задачи по своевременному проведению обследований объектов ЖКХ и социальной сферы, формированию нормативных запасов топлива и резервов материально-технических ресурсов. Ремонт сетей коммунальной инфраструктуры должен быть синхронизирован с проведением дорожных работ.
В рамках региональной программы будет проведен капитальный ремонт тепловых сетей общей протяжённостью свыше 10 километров в 10 муниципальных образованиях, построено 10 новых блочных модульных газовых котельных, модернизировано 13 котельных и капитально отремонтировано ещё 2 отопительные котельные.
"С этого года в Тверской области также начинается реализация программы модернизации коммунальных систем. Она была одобрена 13 апреля на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию. Благодаря этому начнётся строительство ещё 20 новых полностью автоматизированных котельных. Работы будут синхронизированы с региональной программой газификации", - пояснили в пресс-службе.
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