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Эксперт рассказал, какими будут отношения Турции с Россией и США - РИА Новости, 30.05.2023
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10:51 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/otnosheniya-1875008821.html
Эксперт рассказал, какими будут отношения Турции с Россией и США
Эксперт рассказал, какими будут отношения Турции с Россией и США - РИА Новости, 30.05.2023
Эксперт рассказал, какими будут отношения Турции с Россией и США
Победивший на президентских выборах в Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит укреплять отношения с Россией и будет взаимодействовать с США на основе прагматизма, РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T10:51
2023-05-30T10:51
турция
россия
сша
реджеп тайип эрдоган
в мире
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ДУБАЙ, 30 мая - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит укреплять отношения с Россией и будет взаимодействовать с США на основе прагматизма, высказал мнение РИА Новости эксперт из эмиратского центра передовых исследований "Мустакбаль", ученый Шади Абдель Ваххаб. "Отношения между Турцией и Россией останутся крепкими, они не будут пересмотрены по ряду причин. В частности, это связано с тем, что Эрдоган завоевал часть голосов избирателей на риторике против США, стремившись достигнуть самостоятельности в военном и гражданском производстве", - заметил эксперт. Кроме того, по его мнению, заявления его соперника на выборах о вмешательстве России в избирательный процесс в Турции "сыграли на руку Эрдогану, тем самым кандидат от оппозиции дал понять, что его позиция может угрожать отношениям двух стран, в чем не заинтересовано любое турецкое правительство, учитывая глубину отношений с Россией из-за экономических причин и взаимных интересов в энергетической сфере". "После победы Эрдогана турецко-российское сотрудничество в стратегических проектах будет только нарастать", - заявил эксперт. В то же время, считает Абдель Ваххаб, "отношения Турции с США во время нового президентского срока Эрдогана останутся на том же уровне и будут строиться на основе прагматизма". По украинскому конфликту Турция, на его взгляд, продолжит придерживаться нейтралитета, в том числе оставаясь посредником в зерновой сделке, особенно с учетом неисполнения Западом обязательств в отношении России в этой сделке. "Самый большой вызов в настоящее время перед Эрдоганом - это возможное ухудшение экономического положения страны, в частности, из-за кредитно-финансовой политики в отношении банков, что привело к ослаблению турецкой лиры, поэтому, скорее всего, он поменяет состав экономического блока правительства", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20230529/politika-1874821630.html
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874700046.html
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турция, россия, сша, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Россия, США, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Эксперт рассказал, какими будут отношения Турции с Россией и США

Эксперт Ваххаб: президент Турции Эрдоган будет укреплять связи с Россией

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
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ДУБАЙ, 30 мая - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит укреплять отношения с Россией и будет взаимодействовать с США на основе прагматизма, высказал мнение РИА Новости эксперт из эмиратского центра передовых исследований "Мустакбаль", ученый Шади Абдель Ваххаб.
«
"Отношения между Турцией и Россией останутся крепкими, они не будут пересмотрены по ряду причин. В частности, это связано с тем, что Эрдоган завоевал часть голосов избирателей на риторике против США, стремившись достигнуть самостоятельности в военном и гражданском производстве", - заметил эксперт.
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Кроме того, по его мнению, заявления его соперника на выборах о вмешательстве России в избирательный процесс в Турции "сыграли на руку Эрдогану, тем самым кандидат от оппозиции дал понять, что его позиция может угрожать отношениям двух стран, в чем не заинтересовано любое турецкое правительство, учитывая глубину отношений с Россией из-за экономических причин и взаимных интересов в энергетической сфере". "После победы Эрдогана турецко-российское сотрудничество в стратегических проектах будет только нарастать", - заявил эксперт.
В то же время, считает Абдель Ваххаб, "отношения Турции с США во время нового президентского срока Эрдогана останутся на том же уровне и будут строиться на основе прагматизма". По украинскому конфликту Турция, на его взгляд, продолжит придерживаться нейтралитета, в том числе оставаясь посредником в зерновой сделке, особенно с учетом неисполнения Западом обязательств в отношении России в этой сделке.
«
"Самый большой вызов в настоящее время перед Эрдоганом - это возможное ухудшение экономического положения страны, в частности, из-за кредитно-финансовой политики в отношении банков, что привело к ослаблению турецкой лиры, поэтому, скорее всего, он поменяет состав экономического блока правительства", - добавил эксперт.
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