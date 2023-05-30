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В крупных городах Украины произошли аварийные отключения света
В крупных городах Украины произошли аварийные отключения света - РИА Новости, 30.05.2023
В крупных городах Украины произошли аварийные отключения света
Аварийные отключения света произошли в Киеве, Одессе, Харькове, Полтаве и Виннице, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:17
2023-05-30T14:17
2023-05-30T14:17
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украина
одесса
укрэнерго
дтэк
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Аварийные отключения света произошли в Киеве, Одессе, Харькове, Полтаве и Виннице, сообщают украинские СМИ. "В Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком районах Киева есть проблемы со светом, применяются аварийные отключения. Также перебои со светом возникли в Харькове, Полтаве, Виннице и ряде других населенных пунктов", - говорится в сообщении издания "Клименко.Тайм". Телеканал "Общественное" в свою очередь сообщил, что в нескольких районах Одессы "исчез свет. Также частично остановился электротранспорт. В ДТЭК сообщают об аварии на линии электропередач". Ранее глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что дефицит электроэнергии на Украине будет ощущаться летом и предстоящей зимой, в качестве крайней меры возможны ограничения потребителей.
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киев, украина, одесса, укрэнерго, дтэк
Киев, Украина, Одесса, Укрэнерго, ДТЭК
В крупных городах Украины произошли аварийные отключения света
В Киеве, Одессе, Харькове, Полтаве и Виннице произошли аварийные отключения света