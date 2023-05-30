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В ЕС призвали отказаться от красных линий в поставках оружия Украине - РИА Новости, 30.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:05 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/oruzhie-1875154221.html
В ЕС призвали отказаться от красных линий в поставках оружия Украине
В ЕС призвали отказаться от красных линий в поставках оружия Украине - РИА Новости, 30.05.2023
В ЕС призвали отказаться от красных линий в поставках оружия Украине
Обозначение красных линий в поставках вооружений Украине странами Евросоюза было ошибочным, так как в ситуации этого конфликта все вооружения – оборонительные,... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:05
2023-05-30T18:05
специальная военная операция на украине
сергей лавров
евросоюз
нато
россия
сша
украина
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ПАРИЖ, 30 мая – РИА Новости. Обозначение красных линий в поставках вооружений Украине странами Евросоюза было ошибочным, так как в ситуации этого конфликта все вооружения – оборонительные, считает евродепутат от Франции Натали Луазо. "В чем мы были неправы – это в проведении красных линий, которые не должны быть таковыми. Мы делали различие между оборонительными и наступательными вооружениями, тяжелыми и легкими вооружениями. Но когда вас атакуют, все вооружения – оборонительные. Как мы могли этого не понимать? Наконец, мы решили, что прислушаемся к нашим украинским партнерам и ответим на их запросы с помощью того оружия, которое производим", - сказала евродепутат, выступая на сессии форума по безопасности Globsec в Братиславе, который транслировался на сайте мероприятия. Она отметила, что суммарная помощь Украине со стороны стран и организаций ЕС составила 16 миллиардов евро, однако "необходимо делать больше". "Мы должны увеличить нашу поддержку прямо сейчас. Мы медлили с поставками истребителей. Это также было красной линией, но более таковой не является", - сказала политик. При этом она отметила, что наращивание поставок вооружений Украине является проблемой для ЕС, США и Великобритании, потому что они "все сталкиваются с одним вызовом: производством боеприпасов и военного оборудования". "Мы не рассчитывали на конфликт высокой интенсивности, который будет продолжаться больше, чем год. Это коллективный провал в прогнозах. Теперь мы привержены наращиванию военного производства", - добавила Луазо. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230529/aktivist-1874729013.html
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сергей лавров, евросоюз, нато, россия, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Россия, США, Украина
В ЕС призвали отказаться от красных линий в поставках оружия Украине

Евродепутат Луазо: ЕС не должен проводить красных линий в поставках вооружения Украине

© Фото : MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow/Scalp
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Британская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 мая – РИА Новости. Обозначение красных линий в поставках вооружений Украине странами Евросоюза было ошибочным, так как в ситуации этого конфликта все вооружения – оборонительные, считает евродепутат от Франции Натали Луазо.
"В чем мы были неправы – это в проведении красных линий, которые не должны быть таковыми. Мы делали различие между оборонительными и наступательными вооружениями, тяжелыми и легкими вооружениями. Но когда вас атакуют, все вооружения – оборонительные. Как мы могли этого не понимать? Наконец, мы решили, что прислушаемся к нашим украинским партнерам и ответим на их запросы с помощью того оружия, которое производим", - сказала евродепутат, выступая на сессии форума по безопасности Globsec в Братиславе, который транслировался на сайте мероприятия.
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Она отметила, что суммарная помощь Украине со стороны стран и организаций ЕС составила 16 миллиардов евро, однако "необходимо делать больше".
"Мы должны увеличить нашу поддержку прямо сейчас. Мы медлили с поставками истребителей. Это также было красной линией, но более таковой не является", - сказала политик.
При этом она отметила, что наращивание поставок вооружений Украине является проблемой для ЕС, США и Великобритании, потому что они "все сталкиваются с одним вызовом: производством боеприпасов и военного оборудования".
"Мы не рассчитывали на конфликт высокой интенсивности, который будет продолжаться больше, чем год. Это коллективный провал в прогнозах. Теперь мы привержены наращиванию военного производства", - добавила Луазо.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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