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Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.05.2023

Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 210 единиц различных боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T00:35

2023-05-30T00:35

2023-05-30T00:35

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 210 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров и 152 миллиметра, выпустив 210 единиц различных боеприпасов.", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Под огнем оказались районы семи населенных пункта республики: Горловка, Озеряновка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Владимировка, Комсомольский. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного мирного жителя в Никитовском районе Горловки. Кроме того, двое мирных жителей пострадали в результате обстрелов в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 43 обстрела.

https://ria.ru/20230529/spetsoperatsiya-1874753568.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия