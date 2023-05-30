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СК расследует обстрелы ВСУ по белгородской Таволжанке и ПВР - РИА Новости, 30.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:10 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/obstrel-1875198423.html
СК расследует обстрелы ВСУ по белгородской Таволжанке и ПВР
СК расследует обстрелы ВСУ по белгородской Таволжанке и ПВР - РИА Новости, 30.05.2023
СК расследует обстрелы ВСУ по белгородской Таволжанке и ПВР
Российские следователи расследуют новые факты обстрелов украинскими войсками села Таволжанка и пункта временного размещения в Белгородской области, сообщается в РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T22:10
2023-05-30T22:10
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
россия
донецкая народная республика
вячеслав гладков
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские следователи расследуют новые факты обстрелов украинскими войсками села Таволжанка и пункта временного размещения в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли пункт временного размещения жителей в Белгородской области, есть погибшие и раненые. "Следователи СК России будут расследовать факты преступных действий ВФУ на территории Донецкой Народной Республики и Белгородской области... Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Таволжанке осколками снарядов повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, россия, донецкая народная республика, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Вячеслав Гладков, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует обстрелы ВСУ по белгородской Таволжанке и ПВР

СК расследует обстрелы ВСУ по белгородской Таволжанке и пункту временного размещения

© Настоящий Гладков / TelegramВооруженные силы Украины ствольной артиллерией обстреляли ПВР в Белгородской области
Вооруженные силы Украины ствольной артиллерией обстреляли ПВР в Белгородской области
© Настоящий Гладков / Telegram
Вооруженные силы Украины ствольной артиллерией обстреляли ПВР в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские следователи расследуют новые факты обстрелов украинскими войсками села Таволжанка и пункта временного размещения в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли пункт временного размещения жителей в Белгородской области, есть погибшие и раненые.
"Следователи СК России будут расследовать факты преступных действий ВФУ на территории Донецкой Народной Республики и Белгородской области... Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Таволжанке осколками снарядов повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВячеслав ГладковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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