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СК расследует обстрелы ВСУ по белгородской Таволжанке и ПВР
СК расследует обстрелы ВСУ по белгородской Таволжанке и ПВР - РИА Новости, 30.05.2023
СК расследует обстрелы ВСУ по белгородской Таволжанке и ПВР
Российские следователи расследуют новые факты обстрелов украинскими войсками села Таволжанка и пункта временного размещения в Белгородской области, сообщается в РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T22:10
2023-05-30T22:10
2023-05-30T22:10
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
россия
донецкая народная республика
вячеслав гладков
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские следователи расследуют новые факты обстрелов украинскими войсками села Таволжанка и пункта временного размещения в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли пункт временного размещения жителей в Белгородской области, есть погибшие и раненые. "Следователи СК России будут расследовать факты преступных действий ВФУ на территории Донецкой Народной Республики и Белгородской области... Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Таволжанке осколками снарядов повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
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происшествия, белгородская область, россия, донецкая народная республика, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Вячеслав Гладков, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует обстрелы ВСУ по белгородской Таволжанке и ПВР
СК расследует обстрелы ВСУ по белгородской Таволжанке и пункту временного размещения