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Украинские войска выпустили 35 ракет из РСЗО по Горловке и Верхнеторецкому - РИА Новости, 30.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:30 30.05.2023 (обновлено: 20:37 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/obstrel-1875185670.html
Украинские войска выпустили 35 ракет из РСЗО по Горловке и Верхнеторецкому
Украинские войска выпустили 35 ракет из РСЗО по Горловке и Верхнеторецкому - РИА Новости, 30.05.2023
Украинские войска выпустили 35 ракет из РСЗО по Горловке и Верхнеторецкому
Украинские войска в 20.10 выпустили 35 ракет из РСЗО по Горловке и Верхнеторецкому, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T20:30
2023-05-30T20:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
горловка
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска в 20.10 выпустили 35 ракет из РСЗО по Горловке и Верхнеторецкому, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 20.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 15 ракет из РСЗО; 20.10 - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.Тип РСЗО не уточняется.
https://ria.ru/20230530/caesar-1875052337.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, горловка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Горловка, Происшествия
Украинские войска выпустили 35 ракет из РСЗО по Горловке и Верхнеторецкому

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 35 ракет из РСЗО по Горловке и Верхнеторецкому

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда РСЗО
Фрагмент снаряда РСЗО - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда РСЗО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска в 20.10 выпустили 35 ракет из РСЗО по Горловке и Верхнеторецкому, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 20.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 15 ракет из РСЗО; 20.10 - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Тип РСЗО не уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККГорловкаПроисшествия
 
 
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