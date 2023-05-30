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Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 30.05.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 18.30 во вторник выпустили шесть ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:40
2023-05-30T18:40
2023-05-30T18:46
специальная военная операция на украине
донецк
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сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска в 18.30 во вторник выпустили шесть ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.30 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Кроме того, украинские войска открыли огонь по Ясиноватой, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Украина
Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку еще шесть ракет из РСЗО