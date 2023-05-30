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Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 30.05.2023
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку
Украинские войска в 16.45 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T16:59
2023-05-30T16:59
2023-05-30T16:59
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.45 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.45 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20230530/obstrel-1875004252.html
донецк
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка