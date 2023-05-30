https://ria.ru/20230530/obstrel-1875128993.html

Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку

Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 30.05.2023

Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку

Украинские войска в 16.45 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T16:59

2023-05-30T16:59

2023-05-30T16:59

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842727429_0:451:2837:2047_1920x0_80_0_0_8b7874d97a529f87a3114b3f5306a7ae.jpg

ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.45 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.45 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20230530/obstrel-1875004252.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия