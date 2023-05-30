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Украинские войска выпустили 16 снарядов по ДНР - РИА Новости, 30.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:00 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/obstrel-1875111571.html
Украинские войска выпустили 16 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили 16 снарядов по ДНР - РИА Новости, 30.05.2023
Украинские войска выпустили 16 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Луганское, Старомихайловка и Кировскому району Донецка,... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T16:00
2023-05-30T16:00
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
старомихайловка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Луганское, Старомихайловка и Кировскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.45 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Луганское: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.05 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 15.35 – населенный пункт Кураховка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Село Луганское находится на юго-западной окраине Донецка. Кировский район - на юго-западе Донецка. Поселок городского типа Старомихайловка расположен за западной окраине административного центра ДНР, рядом с Петровским и Кировским районами города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230530/obstrel-1875070558.html
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кировский район
донецк
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кировский район, донецк, старомихайловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Старомихайловка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 16 снарядов по ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 16 натовских снарядов по Луганскому и Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Луганское, Старомихайловка и Кировскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.45 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Луганское: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.05 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 15.35 – населенный пункт Кураховка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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Село Луганское находится на юго-западной окраине Донецка. Кировский район - на юго-западе Донецка. Поселок городского типа Старомихайловка расположен за западной окраине административного центра ДНР, рядом с Петровским и Кировским районами города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкСтаромихайловкаСЦККПроисшествия
 
 
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