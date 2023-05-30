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В МИД Белоруссии рассказали о кризисных явлениях в ОБСЕ - РИА Новости, 30.05.2023
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16:27 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/obse-1875118278.html
В МИД Белоруссии рассказали о кризисных явлениях в ОБСЕ
В МИД Белоруссии рассказали о кризисных явлениях в ОБСЕ - РИА Новости, 30.05.2023
В МИД Белоруссии рассказали о кризисных явлениях в ОБСЕ
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что в ОБСЕ происходят глубокие кризисные явления, которые могут привести к ее краху. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T16:27
2023-05-30T16:27
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МИНСК, 30 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что в ОБСЕ происходят глубокие кризисные явления, которые могут привести к ее краху. Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что считает возможным распад ОБСЕ. Его мнение привела общественная телерадиовещательная корпорация YLE, которая утверждает, что причиной является нежелание России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии в 2024 году. Как говорится в тексте на сайте телерадиокорпорации, ОБСЕ "грозит кризис в течение шести месяцев, причина конфликта – нежелание России и Беларуси одобрить председательство Эстонии в 2024 году". "Что касается ОБСЕ, то мы уже несколько лет говорим о глубоких кризисных явлениях в Организации, которые действительно могут привести к ее краху. Однако причина этому - не позиции отдельных государств-участников, не частный, хоть и важный, вопрос председательства, а явная деградация в последние годы качества межгосударственного диалога в ОБСЕ, подмена императива дипломатического компромисса пропагандистским языком санкций, изоляции и запугивания. Именно это мы видим и на данном конкретном примере", - заявил Глаз. По его словам, "снова предпринимается попытка нарушить ключевые принципы работы организации только потому, что какой-то группе так хочется или так выгодно".
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874868847.html
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в мире, россия, белоруссия, эстония, пекка хаависто, обсе
В мире, Россия, Белоруссия, Эстония, Пекка Хаависто, ОБСЕ
В МИД Белоруссии рассказали о кризисных явлениях в ОБСЕ

В МИД Белоруссии считают, что кризисные явления в ОБСЕ могут привести к краху организации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МИНСК, 30 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что в ОБСЕ происходят глубокие кризисные явления, которые могут привести к ее краху.
Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что считает возможным распад ОБСЕ. Его мнение привела общественная телерадиовещательная корпорация YLE, которая утверждает, что причиной является нежелание России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии в 2024 году. Как говорится в тексте на сайте телерадиокорпорации, ОБСЕ "грозит кризис в течение шести месяцев, причина конфликта – нежелание России и Беларуси одобрить председательство Эстонии в 2024 году".
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"Что касается ОБСЕ, то мы уже несколько лет говорим о глубоких кризисных явлениях в Организации, которые действительно могут привести к ее краху. Однако причина этому - не позиции отдельных государств-участников, не частный, хоть и важный, вопрос председательства, а явная деградация в последние годы качества межгосударственного диалога в ОБСЕ, подмена императива дипломатического компромисса пропагандистским языком санкций, изоляции и запугивания. Именно это мы видим и на данном конкретном примере", - заявил Глаз.
По его словам, "снова предпринимается попытка нарушить ключевые принципы работы организации только потому, что какой-то группе так хочется или так выгодно".
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