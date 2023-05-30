https://ria.ru/20230530/obse-1874958993.html

В МИД заявили, что ОБСЕ не распадется из-за вопроса о председательстве

В МИД заявили, что ОБСЕ не распадется из-за вопроса о председательстве - РИА Новости, 30.05.2023

В МИД заявили, что ОБСЕ не распадется из-за вопроса о председательстве

Если ОБСЕ и распадется, то не из-за того, что Эстония может не стать председателем в следующем году, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T06:47

2023-05-30T06:47

2023-05-30T06:47

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эстония

россия

белоруссия

александр грушко

пекка хаависто

сергей лавров

оон

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Если ОБСЕ и распадется, то не из-за того, что Эстония может не стать председателем в следующем году, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Если ОБСЕ и распадется, то по другим причинам, не вследствие того, что Эстония не будет выполнять обязанности действующего председателя в 2024 году", - сказал Грушко. Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что считает возможным распад Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Его мнение привела общественная телерадиовещательная корпорация YLE, которая утверждает, что причиной является нежелание России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии в 2024 году. Как говорится в тексте на сайте телерадиокорпорации, ОБСЕ "грозит кризис в течение шести месяцев. Причина конфликта – нежелание России и Беларуси одобрить председательство Эстонии в 2024 году". Согласно правилам организации, ротирующийся председатель должен быть одобрен всеми 57 государствами-членами. Однако Россия и Белоруссия, утверждает YLE, не одобрили кандидатуру Эстонии на пост председателя в следующем году, а Эстония не готова отказаться от своей кандидатуры. При этом официальных заявлений от Москвы и Минска на этот счет пока не поступало. ОБСЕ была создана в Будапеште в 1994 году, когда серия встреч по вопросам европейской безопасности и сотрудничества переросла в организацию. Первая встреча по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе прошла в 1975 году в Хельсинки по инициативе Финляндии и лично президента Урхо Кекконена. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ продолжает деградировать из-за амбиций коллективного Запада. А по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, ООН и ОБСЕ превращаются в институты давления и конфронтации.

https://ria.ru/20230329/rossiya-1861616327.html

https://ria.ru/20230510/obse-1870758690.html

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в мире, эстония, россия, белоруссия, александр грушко, пекка хаависто, сергей лавров, оон, обсе