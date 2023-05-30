Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о возможном обращении Путина к россиянам - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 30.05.2023 (обновлено: 14:24 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/obraschenie-1875038618.html
В Кремле ответили на вопрос о возможном обращении Путина к россиянам
В Кремле ответили на вопрос о возможном обращении Путина к россиянам - РИА Новости, 30.05.2023
В Кремле ответили на вопрос о возможном обращении Путина к россиянам
Обращение к гражданам главы государства Владимира Путина из-за атаки украинских БПЛА на Москву пока не планируется, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:40
2023-05-30T14:24
владимир путин
москва
россия
украина
атака украинских беспилотников на москву
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863486867_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e6edfbb9e9895cd7ca32610ee670b09.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Обращение к гражданам главы государства Владимира Путина из-за атаки украинских БПЛА на Москву пока не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В настоящий момент каких-то специальных планов нет, но и мы знаем с вами, что нет никаких жертв и в настоящий момент нет никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья", - сказал Песков журналистам. По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
москва
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863486867_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_c82ca993c42a81b80e538e800ca3895e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, москва, россия, украина, атака украинских беспилотников на москву
Владимир Путин, Москва, Россия, Украина, Атака украинских беспилотников на Москву
В Кремле ответили на вопрос о возможном обращении Путина к россиянам

Песков: Путин не планирует обращаться к россиянам после атак украинских БПЛА на Москву

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Обращение к гражданам главы государства Владимира Путина из-за атаки украинских БПЛА на Москву пока не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В настоящий момент каких-то специальных планов нет, но и мы знаем с вами, что нет никаких жертв и в настоящий момент нет никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья", - сказал Песков журналистам.
По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Украина убивает
2 апреля, 22:17
 
Владимир ПутинМоскваРоссияУкраинаАтака украинских беспилотников на Москву
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала