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В Кремле ответили на вопрос о возможном обращении Путина к россиянам
В Кремле ответили на вопрос о возможном обращении Путина к россиянам - РИА Новости, 30.05.2023
В Кремле ответили на вопрос о возможном обращении Путина к россиянам
Обращение к гражданам главы государства Владимира Путина из-за атаки украинских БПЛА на Москву пока не планируется, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:40
2023-05-30T12:40
2023-05-30T14:24
владимир путин
москва
россия
украина
атака украинских беспилотников на москву
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Обращение к гражданам главы государства Владимира Путина из-за атаки украинских БПЛА на Москву пока не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В настоящий момент каких-то специальных планов нет, но и мы знаем с вами, что нет никаких жертв и в настоящий момент нет никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья", - сказал Песков журналистам. По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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владимир путин, москва, россия, украина, атака украинских беспилотников на москву
Владимир Путин, Москва, Россия, Украина, Атака украинских беспилотников на Москву
В Кремле ответили на вопрос о возможном обращении Путина к россиянам
Песков: Путин не планирует обращаться к россиянам после атак украинских БПЛА на Москву