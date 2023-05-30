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В Кремле ответили на вопрос о возможном обращении Путина к россиянам

В Кремле ответили на вопрос о возможном обращении Путина к россиянам - РИА Новости, 30.05.2023

В Кремле ответили на вопрос о возможном обращении Путина к россиянам

Обращение к гражданам главы государства Владимира Путина из-за атаки украинских БПЛА на Москву пока не планируется, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:40

2023-05-30T12:40

2023-05-30T14:24

владимир путин

москва

россия

украина

атака украинских беспилотников на москву

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Обращение к гражданам главы государства Владимира Путина из-за атаки украинских БПЛА на Москву пока не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В настоящий момент каких-то специальных планов нет, но и мы знаем с вами, что нет никаких жертв и в настоящий момент нет никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья", - сказал Песков журналистам. По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

москва

россия

украина

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владимир путин, москва, россия, украина, атака украинских беспилотников на москву