https://ria.ru/20230530/obligatsii-1874925403.html
Ефимов: зеленые облигации для населения включили в городскую Концепцию
Ефимов: зеленые облигации для населения включили в городскую Концепцию - РИА Новости, 30.05.2023
Ефимов: зеленые облигации для населения включили в городскую Концепцию
Правительство Москвы включило выпускаемые зеленые облигации для населения в городскую Концепцию зеленых облигаций, регламентирующую финансовые инструменты... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T10:35
2023-05-30T10:35
2023-05-30T10:37
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Правительство Москвы включило выпускаемые зеленые облигации для населения в городскую Концепцию зеленых облигаций, регламентирующую финансовые инструменты устойчивого развития, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Концепция была утверждена в апреле 2021 года и сформировала условия для признания отдельных выпусков облигаций города Москвы зелеными. Принятые изменения позволяют распространить Концепцию и на зеленые облигации для населения, которые Москва планирует выпустить в конце мая 2023 года", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как пояснила глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева, включение выпуска облигаций для населения в Концепцию является этапом официального присвоения выпуску статуса зеленого финансового инструмента. Новая редакции Концепции позволила выпуску получить заключение агентства "Эксперт РА" о соответствии принципам зеленых облигаций и критериям зеленого финансового инструмента.Размещение 2-летних облигаций на сумму 2 миллиарда рублей начинается 30 мая на финансовой платформе Московской биржи "Финуслуги". Ставка ежеквартального купонного дохода составляет 8,5% годовых. Купить облигации на сумму от одной тысячи до 15 миллионов рублей смогут только физические лица. Полученные от размещения выпуска средства город направит на приобретение 40 электробусов, которые заменят дизельные автобусы.Первый выпуск 7-летних зеленых облигаций Москвы объемом 70 миллиардов рублей был размещен на Московской бирже в мае 2021 года. Основными покупателями бумаг тогда стали финансовые организации, а средства от размещения город направил на покупку 400 электробусов отечественного производства и строительство Большой кольцевой линии метро.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Правительство Москвы включило выпускаемые зеленые облигации для населения в городскую Концепцию зеленых облигаций, регламентирующую финансовые инструменты устойчивого развития, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Концепция была утверждена в апреле 2021 года и сформировала условия для признания отдельных выпусков облигаций города Москвы зелеными. Принятые изменения позволяют распространить Концепцию и на зеленые облигации для населения, которые Москва планирует выпустить в конце мая 2023 года", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как пояснила глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева, включение выпуска облигаций для населения в Концепцию является этапом официального присвоения выпуску статуса зеленого финансового инструмента. Новая редакции Концепции позволила выпуску получить заключение агентства "Эксперт РА
" о соответствии принципам зеленых облигаций и критериям зеленого финансового инструмента.
Размещение 2-летних облигаций на сумму 2 миллиарда рублей начинается 30 мая на финансовой платформе Московской биржи "Финуслуги". Ставка ежеквартального купонного дохода составляет 8,5% годовых. Купить облигации на сумму от одной тысячи до 15 миллионов рублей смогут только физические лица. Полученные от размещения выпуска средства город направит на приобретение 40 электробусов, которые заменят дизельные автобусы.
Первый выпуск 7-летних зеленых облигаций Москвы объемом 70 миллиардов рублей был размещен на Московской бирже
в мае 2021 года. Основными покупателями бумаг тогда стали финансовые организации, а средства от размещения город направил на покупку 400 электробусов отечественного производства и строительство Большой кольцевой линии метро.
Заммэра Ефимов: Москва начинает размещение зеленых облигаций для населения