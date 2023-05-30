https://ria.ru/20230530/nato-1875168766.html

СМИ: в НАТО не могут решить, что пообещать Украине

СМИ: в НАТО не могут решить, что пообещать Украине - РИА Новости, 30.05.2023

СМИ: в НАТО не могут решить, что пообещать Украине

Члены Североатлантического альянса расходятся во мнении по поводу того, что следует обещать Украине в ходе июльского саммита в Вильнюсе, сообщает издание... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T18:54

2023-05-30T18:54

2023-05-30T18:54

в мире

украина

нато

вильнюс

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Члены Североатлантического альянса расходятся во мнении по поводу того, что следует обещать Украине в ходе июльского саммита в Вильнюсе, сообщает издание Politico. "Члены НАТО в настоящее время расходятся во мнениях относительно того, как отреагировать на стремления Украины в Вильнюсе", - говорится в сообщении издания. Согласно изданию, восточноевропейские страны выступают за то, чтобы дать Киеву понять, что он движется в сторону вступления в альянс. Их западноевропейские коллеги, в свою очередь, полагают, что серьезные дискуссии о членстве должны подождать до окончания конфликта на Украине. "Идеи, которые выдвигались для ответа на стремления Киева, варьировались от принятия декларации по Украине на саммите до создания нового совета Украина-НАТО", - отмечает издание. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что на саммите НАТО в Вильнюсе планируется создание нового органа - совета Украина - НАТО. Ожидается, что он станет для Киева пропуском к будущему членству в альянсе. Украина получит право созывать совет и просить о помощи, которая будет предоставляться отдельными странами-участницами. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.

https://ria.ru/20230530/nato-1875152376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, нато, вильнюс