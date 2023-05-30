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Запад требует от Киева идти в наступление, несмотря на потери, заявил Шойгу - РИА Новости, 30.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/nastuplenie-1875056906.html
Запад требует от Киева идти в наступление, несмотря на потери, заявил Шойгу
Запад требует от Киева идти в наступление, несмотря на потери, заявил Шойгу - РИА Новости, 30.05.2023
Запад требует от Киева идти в наступление, несмотря на потери, заявил Шойгу
Западные кураторы продолжают требовать от Киева широкомасштабного наступления, несмотря на значительные потери украинских войск, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:30
2023-05-30T13:30
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Западные кураторы продолжают требовать от Киева широкомасштабного наступления, несмотря на значительные потери украинских войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Несмотря на значительные потери ВСУ, западные кураторы продолжают требовать от киевского режима перейти к широкомасштабным наступательным действиям", - сказал он на селекторном совещании.
https://ria.ru/20230530/spetsoperatsiya-1875054978.html
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сергей шойгу, россия, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев
Запад требует от Киева идти в наступление, несмотря на потери, заявил Шойгу

Шойгу заявил, что Запад требует от Киева идти в наступление, несмотря на серьезные потери

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитая украинская бронетехника в Артемовске
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитая украинская бронетехника в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Западные кураторы продолжают требовать от Киева широкомасштабного наступления, несмотря на значительные потери украинских войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Несмотря на значительные потери ВСУ, западные кураторы продолжают требовать от киевского режима перейти к широкомасштабным наступательным действиям", - сказал он на селекторном совещании.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Шойгу: военные наносят удары при выявлении поставок Киеву западной техники
Вчера, 13:23
 
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