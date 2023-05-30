https://ria.ru/20230530/napadenie-1875028809.html

Резников утверждает, что Украина не намерена нападать на Россию

Резников утверждает, что Украина не намерена нападать на Россию - РИА Новости, 30.05.2023

Резников утверждает, что Украина не намерена нападать на Россию

Глава МО Украины Алексей Резников утверждает, что Киеву, который последние месяцы объявляет о готовящемся наступлении, не "нужна российская земля", а нужны... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:05

2023-05-30T12:05

2023-05-30T12:05

специальная военная операция на украине

россия

украина

алексей резников

евросоюз

нато

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

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БЕРЛИН, 30 мая - РИА Новости. Глава МО Украины Алексей Резников утверждает, что Киеву, который последние месяцы объявляет о готовящемся наступлении, не "нужна российская земля", а нужны "хорошие отношения" с РФ, добавив, что Украина не намерена нападать на территорию РФ, но уклончиво ответил на вопрос об атаках на Белгородскую область. "Нам не нужна российская земля", - ответил он в интервью медиагруппе Funke на вопрос журналиста о том, намеревается ли Киев в рамках контрнаступления нападать на Россию. По словам Резникова, Украина стремится к "нормальным отношениям" с РФ, как с Польшей, Словакией и Румынией. На вопрос об обстрелах Белгородской области министр ответил уклончиво, заявив, что Киев "реализовывает свои планы на разных участках поля боя". "Часть" атак Резников списал на действия бывших жителей РФ, примкнувших к киевскому режиму. Что же касается контрнаступления, то наступательные действия возможны "в двух или трех местах на поле боя, как на юге, так и на востоке", добавил Резников. Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Киевский режим во вторник атаковал столицу России восемью беспилотниками, все поражены, сообщили журналистам в Минобороны России. Также Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Ранее украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. По данным властей области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России. В МИД РФ назвали действия украинской ДРГ в Белгородской области классическим методом международных террористов. Как заявил ранее зампредседателя Совбеза, Дмитрий Медведев утверждения властей Украины о непричастности к диверсионным вылазкам на территории России "абсолютное вранье". Он возложил ответственность за атаки на киевский режим и его "спонсоров за океаном" - "Вашингтон и страны ЕС вместе с примкнувшими к ним государствами типа Британии и прочее, это их ответственность прямая и непосредственная", подчеркнул он. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля. Владимир Зеленский заявлял, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление. По его словам, Украина может перейти к нему уже сейчас, но "потеряет много людей". Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. По сообщению МИД, "за все эти годы "коллективный Запад", взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России, сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей". Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. Российская армия в состоянии отразить украинское контрнаступление, РФ нельзя недооценивать, заявил ранее военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины.

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https://ria.ru/20230525/oruzhie-1874220008.html

https://ria.ru/20230510/aktivnost-1870867837.html

https://ria.ru/20230523/ukraina-1873639933.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

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россия, украина, алексей резников, евросоюз, нато, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, дмитрий медведев, киев