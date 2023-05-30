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МИД обвинил британские спецслужбы в поиске наемников для Киева - РИА Новости, 30.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:46 30.05.2023 (обновлено: 06:00 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/naemniki-1874957044.html
МИД обвинил британские спецслужбы в поиске наемников для Киева
МИД обвинил британские спецслужбы в поиске наемников для Киева - РИА Новости, 30.05.2023
МИД обвинил британские спецслужбы в поиске наемников для Киева
За поиском наемников для Украины в интернете стоят британские спецслужбы, заявили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T05:46
2023-05-30T06:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
лондон
евросоюз
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. За поиском наемников для Украины в интернете стоят британские спецслужбы, заявили РИА Новости в МИД России.На прошлой неделе на сайте поисковой системы по объявлению вакансий Adzuna появилось объявление о поиске наемников из стран Ближнего Востока и Северной Африки для участия в украинском контрнаступлении. Согласно информации, представленной на портале, людей на вакансию "военного техника по ремонту" на условиях полной занятости ищет компания EU Citizenship Program, SUH в Лондоне. Соискателям предлагают заключить бессрочный контракт, обещают 20 тысяч фунтов стерлингов. "По имеющейся в публичном доступе информации, на стороне киевского режима воюет значительное число наемников со всех концов света. Для их вербовки западниками используются самые различные площадки", — рассказали в российском министерстве.Там указали, что "соответствующие заходы делаются и в отношении граждан арабских государств". "Благоприятную почву для проведения такого рода работы создает существование в некоторых из них "серых зон", не контролируемых законными властями, высокая активность террористических группировок, хронические проблемы социально-экономического характера", — заметили в МИД. В ведомстве напомнили, что британская поисковая система по подбору вакансий Adzuna,— частная компания, поэтому она и несет ответственность за все публикуемые на своей платформе материалы. &quot;При этом не вызывает сомнений, что за этой акцией, скорее всего, стоят британские спецслужбы, которые готовы оплачивать крупные гонорары за наем &quot;солдат удачи&quot; для Украины за счет налогоплательщиков собственной страны&quot;, — заявили в министерстве.При этом давно известно, что Лондон не брезгует такими грязными методами вербовки наемников, добавили в МИД."Стоит лишь упомянуть одиозное высказывание бывшего премьер-министра Великобритании Элизабет Трасс в поддержку тех своих сограждан, которые соберутся воевать на Украину", — отметили в ведомстве. Там также вновь напомнили, что любая вооруженная деятельность против российских военнослужащих будет незамедлительно пресекаться, а группировки иностранных наемников и "добровольцев" — уничтожаться. Кроме того, в министерстве призвали всех "соответствующие выводы и не поддаваться на вербовочные усилия британцев, лихорадочно ищущих расходный материал для киевского террористического режима".
https://ria.ru/20230525/naemnik-1874156177.html
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в мире, россия, украина, лондон, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Лондон, Евросоюз
МИД обвинил британские спецслужбы в поиске наемников для Киева

МИД России: за поиском наемников для Украины стоят британские спецслужбы

© AP Photo / Efrem LukatskyАмериканский наемник в Херсоне
Американский наемник в Херсоне - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Американский наемник в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. За поиском наемников для Украины в интернете стоят британские спецслужбы, заявили РИА Новости в МИД России.
На прошлой неделе на сайте поисковой системы по объявлению вакансий Adzuna появилось объявление о поиске наемников из стран Ближнего Востока и Северной Африки для участия в украинском контрнаступлении. Согласно информации, представленной на портале, людей на вакансию "военного техника по ремонту" на условиях полной занятости ищет компания EU Citizenship Program, SUH в Лондоне. Соискателям предлагают заключить бессрочный контракт, обещают 20 тысяч фунтов стерлингов.
«
"По имеющейся в публичном доступе информации, на стороне киевского режима воюет значительное число наемников со всех концов света. Для их вербовки западниками используются самые различные площадки", — рассказали в российском министерстве.
Там указали, что "соответствующие заходы делаются и в отношении граждан арабских государств".
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"Благоприятную почву для проведения такого рода работы создает существование в некоторых из них "серых зон", не контролируемых законными властями, высокая активность террористических группировок, хронические проблемы социально-экономического характера", — заметили в МИД.
В ведомстве напомнили, что британская поисковая система по подбору вакансий Adzuna,— частная компания, поэтому она и несет ответственность за все публикуемые на своей платформе материалы.
«

"При этом не вызывает сомнений, что за этой акцией, скорее всего, стоят британские спецслужбы, которые готовы оплачивать крупные гонорары за наем "солдат удачи" для Украины за счет налогоплательщиков собственной страны", — заявили в министерстве.

При этом давно известно, что Лондон не брезгует такими грязными методами вербовки наемников, добавили в МИД.
"Стоит лишь упомянуть одиозное высказывание бывшего премьер-министра Великобритании Элизабет Трасс в поддержку тех своих сограждан, которые соберутся воевать на Украину", — отметили в ведомстве.
Там также вновь напомнили, что любая вооруженная деятельность против российских военнослужащих будет незамедлительно пресекаться, а группировки иностранных наемников и "добровольцев" — уничтожаться. Кроме того, в министерстве призвали всех "соответствующие выводы и не поддаваться на вербовочные усилия британцев, лихорадочно ищущих расходный материал для киевского террористического режима".
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