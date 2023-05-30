https://ria.ru/20230530/naemniki-1874957044.html

МИД обвинил британские спецслужбы в поиске наемников для Киева

МИД обвинил британские спецслужбы в поиске наемников для Киева - РИА Новости, 30.05.2023

МИД обвинил британские спецслужбы в поиске наемников для Киева

За поиском наемников для Украины в интернете стоят британские спецслужбы, заявили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T05:46

2023-05-30T05:46

2023-05-30T06:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. За поиском наемников для Украины в интернете стоят британские спецслужбы, заявили РИА Новости в МИД России.На прошлой неделе на сайте поисковой системы по объявлению вакансий Adzuna появилось объявление о поиске наемников из стран Ближнего Востока и Северной Африки для участия в украинском контрнаступлении. Согласно информации, представленной на портале, людей на вакансию "военного техника по ремонту" на условиях полной занятости ищет компания EU Citizenship Program, SUH в Лондоне. Соискателям предлагают заключить бессрочный контракт, обещают 20 тысяч фунтов стерлингов. "По имеющейся в публичном доступе информации, на стороне киевского режима воюет значительное число наемников со всех концов света. Для их вербовки западниками используются самые различные площадки", — рассказали в российском министерстве.Там указали, что "соответствующие заходы делаются и в отношении граждан арабских государств". "Благоприятную почву для проведения такого рода работы создает существование в некоторых из них "серых зон", не контролируемых законными властями, высокая активность террористических группировок, хронические проблемы социально-экономического характера", — заметили в МИД. В ведомстве напомнили, что британская поисковая система по подбору вакансий Adzuna,— частная компания, поэтому она и несет ответственность за все публикуемые на своей платформе материалы. "При этом не вызывает сомнений, что за этой акцией, скорее всего, стоят британские спецслужбы, которые готовы оплачивать крупные гонорары за наем "солдат удачи" для Украины за счет налогоплательщиков собственной страны", — заявили в министерстве.При этом давно известно, что Лондон не брезгует такими грязными методами вербовки наемников, добавили в МИД."Стоит лишь упомянуть одиозное высказывание бывшего премьер-министра Великобритании Элизабет Трасс в поддержку тех своих сограждан, которые соберутся воевать на Украину", — отметили в ведомстве. Там также вновь напомнили, что любая вооруженная деятельность против российских военнослужащих будет незамедлительно пресекаться, а группировки иностранных наемников и "добровольцев" — уничтожаться. Кроме того, в министерстве призвали всех "соответствующие выводы и не поддаваться на вербовочные усилия британцев, лихорадочно ищущих расходный материал для киевского террористического режима".

https://ria.ru/20230525/naemnik-1874156177.html

https://ria.ru/20230524/naemniki-1873941255.html

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в мире, россия, украина, лондон, евросоюз