https://ria.ru/20230530/naemniki-1874957044.html
МИД обвинил британские спецслужбы в поиске наемников для Киева
МИД обвинил британские спецслужбы в поиске наемников для Киева - РИА Новости, 30.05.2023
МИД обвинил британские спецслужбы в поиске наемников для Киева
За поиском наемников для Украины в интернете стоят британские спецслужбы, заявили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T05:46
2023-05-30T05:46
2023-05-30T06:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
лондон
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832218150_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_87a6cb9bda61bb241e6fda3d8aeb09fe.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. За поиском наемников для Украины в интернете стоят британские спецслужбы, заявили РИА Новости в МИД России.На прошлой неделе на сайте поисковой системы по объявлению вакансий Adzuna появилось объявление о поиске наемников из стран Ближнего Востока и Северной Африки для участия в украинском контрнаступлении. Согласно информации, представленной на портале, людей на вакансию "военного техника по ремонту" на условиях полной занятости ищет компания EU Citizenship Program, SUH в Лондоне. Соискателям предлагают заключить бессрочный контракт, обещают 20 тысяч фунтов стерлингов. "По имеющейся в публичном доступе информации, на стороне киевского режима воюет значительное число наемников со всех концов света. Для их вербовки западниками используются самые различные площадки", — рассказали в российском министерстве.Там указали, что "соответствующие заходы делаются и в отношении граждан арабских государств". "Благоприятную почву для проведения такого рода работы создает существование в некоторых из них "серых зон", не контролируемых законными властями, высокая активность террористических группировок, хронические проблемы социально-экономического характера", — заметили в МИД. В ведомстве напомнили, что британская поисковая система по подбору вакансий Adzuna,— частная компания, поэтому она и несет ответственность за все публикуемые на своей платформе материалы. "При этом не вызывает сомнений, что за этой акцией, скорее всего, стоят британские спецслужбы, которые готовы оплачивать крупные гонорары за наем "солдат удачи" для Украины за счет налогоплательщиков собственной страны", — заявили в министерстве.При этом давно известно, что Лондон не брезгует такими грязными методами вербовки наемников, добавили в МИД."Стоит лишь упомянуть одиозное высказывание бывшего премьер-министра Великобритании Элизабет Трасс в поддержку тех своих сограждан, которые соберутся воевать на Украину", — отметили в ведомстве. Там также вновь напомнили, что любая вооруженная деятельность против российских военнослужащих будет незамедлительно пресекаться, а группировки иностранных наемников и "добровольцев" — уничтожаться. Кроме того, в министерстве призвали всех "соответствующие выводы и не поддаваться на вербовочные усилия британцев, лихорадочно ищущих расходный материал для киевского террористического режима".
https://ria.ru/20230525/naemnik-1874156177.html
https://ria.ru/20230524/naemniki-1873941255.html
россия
украина
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832218150_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce947196e3d1c57e5702576560a5d7ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, лондон, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Лондон, Евросоюз
МИД обвинил британские спецслужбы в поиске наемников для Киева
МИД России: за поиском наемников для Украины стоят британские спецслужбы
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. За поиском наемников для Украины в интернете стоят британские спецслужбы, заявили РИА Новости в МИД России.
На прошлой неделе на сайте поисковой системы по объявлению вакансий Adzuna появилось объявление о поиске наемников из стран Ближнего Востока
и Северной Африки
для участия в украинском контрнаступлении. Согласно информации, представленной на портале, людей на вакансию "военного техника по ремонту" на условиях полной занятости ищет компания EU
Citizenship Program, SUH в Лондоне
. Соискателям предлагают заключить бессрочный контракт, обещают 20 тысяч фунтов стерлингов.
«
"По имеющейся в публичном доступе информации, на стороне киевского режима воюет значительное число наемников со всех концов света. Для их вербовки западниками используются самые различные площадки", — рассказали в российском министерстве.
Там указали, что "соответствующие заходы делаются и в отношении граждан арабских государств".
В Киеве нашли мертвым воевавшего на стороне Украины шведского наемника
"Благоприятную почву для проведения такого рода работы создает существование в некоторых из них "серых зон", не контролируемых законными властями, высокая активность террористических группировок, хронические проблемы социально-экономического характера", — заметили в МИД.
В ведомстве напомнили, что британская поисковая система по подбору вакансий Adzuna,— частная компания, поэтому она и несет ответственность за все публикуемые на своей платформе материалы.
«
"При этом не вызывает сомнений, что за этой акцией, скорее всего, стоят британские спецслужбы, которые готовы оплачивать крупные гонорары за наем "солдат удачи" для Украины за счет налогоплательщиков собственной страны", — заявили в министерстве.
При этом давно известно, что Лондон не брезгует такими грязными методами вербовки наемников, добавили в МИД.
"Стоит лишь упомянуть одиозное высказывание бывшего премьер-министра Великобритании
Элизабет Трасс в поддержку тех своих сограждан, которые соберутся воевать на Украину", — отметили в ведомстве.
Там также вновь напомнили, что любая вооруженная деятельность против российских военнослужащих будет незамедлительно пресекаться, а группировки иностранных наемников и "добровольцев" — уничтожаться. Кроме того, в министерстве призвали всех "соответствующие выводы и не поддаваться на вербовочные усилия британцев, лихорадочно ищущих расходный материал для киевского террористического режима".
В Донецке рассказали, что иностранные наемники на Украине живут недолго