https://ria.ru/20230530/naemniki-1874950819.html

В США рассказали об угрозе Вашингтону от наемников на Украине

В США рассказали об угрозе Вашингтону от наемников на Украине - РИА Новости, 30.05.2023

В США рассказали об угрозе Вашингтону от наемников на Украине

Читатели американской газеты Washington Post негативно оценили материал издания о погибших на Украине наемниках из США. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T02:29

2023-05-30T02:29

2023-05-30T02:29

в мире

украина

сша

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Читатели американской газеты Washington Post негативно оценили материал издания о погибших на Украине наемниках из США.Ранее сообщалось, что минимум 16 граждан США погибли в боевых действиях, воюя на стороне ВСУ. При этом, по некоторым оценкам, около 20 тысяч американских граждан заявили о желании присоединиться к украинскому иностранному легиону."Зачем это? Это не американская война. У него (наемника. — Прим.ред.) был выбор. Он принял неверное решение", — написал Craeus."Не самая лучшая идея — отправиться воевать за другую страну в далекие земли", — отметил NoVa_type."Получается, американских солдат на Украине убивают русские? Разве Америка воюет с Россией?" — спросил Willbo."Как ветеран войны в Ираке, я не понимаю этого. <...> Они ставят нас под угрозу в случае попадания в плен", — прокомментировал Nationals Mike."Война это зависимость для наемников. Они — разбитые люди, не получающие помощи от их родины, США", — заявил zapfilms."У меня нет особого сочувствия к наемникам, какую бы они форму ни носили", — поделился lostinthebadlands."Будучи ветераном войны в Персидском заливе, я не могу понять, почему они решили стать наемниками. Кроме того, они получили суровое предупреждение: не вмешивайтесь!" — удивился EastCoastDude.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу оценил число иностранных наемников, воюющих на стороне Киева, в более чем 2,5 тысячи человек.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230504/naemnik-1869552039.html

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в мире, украина, сша, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины