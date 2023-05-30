https://ria.ru/20230530/moskva-1875115415.html

Ефимов: Москва проведет торги на право КРТ бывшей промзоны "Серп и Молот"

Ефимов: Москва проведет торги на право КРТ бывшей промзоны "Серп и Молот" - РИА Новости, 30.05.2023

Ефимов: Москва проведет торги на право КРТ бывшей промзоны "Серп и Молот"

Столичные власти начали прием заявок на аукцион за право комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны "Серп и Молот", сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T16:18

2023-05-30T16:18

2023-05-30T16:18

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Столичные власти начали прием заявок на аукцион за право комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны "Серп и Молот", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Город выставил на торги право на КРТ участка бывшей промзоны "Серп и Молот", расположенного вдоль Перовского проезда на территории площадью 1,7 гектара. Инвестиции в реализацию проекта составят более 6,5 миллиарда рублей. На участке построят общественные и деловые объекты, где смогут работать почти 1,5 тысячи человек", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов добавил, что заявки принимаются до 6 июля, а сам аукцион запланирован на 17 июля. В нем смогут принять участие все заинтересованные лица, в том числе собственники имущества, расположенного на территории.Как пояснили в департаменте городского имущества Москвы, в настоящее время участок используется неэффективно: там находятся старые склады и автосервисы. На их месте запланировано строительство свыше 60 тысяч квадратных метров недвижимости: офисов, точек общепита, магазинов, а также объектов для проведения выставок, ярмарок и других мероприятий.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.

https://ria.ru/20230530/obligatsii-1874925403.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)