https://ria.ru/20230530/mordoviya-1875070430.html

Мордовия получит субсидию на создание мусоросортировочного комплекса

Мордовия получит субсидию на создание мусоросортировочного комплекса - РИА Новости, 30.05.2023

Мордовия получит субсидию на создание мусоросортировочного комплекса

Мордовии одобрили субсидию в размере 1,2 миллиарда рублей для создания комплекса по переработке твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T14:26

2023-05-30T14:26

2023-05-30T14:26

республика мордовия

артем здунов

денис буцаев

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

российский экологический оператор

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Мордовии одобрили субсидию в размере 1,2 миллиарда рублей для создания комплекса по переработке твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба главы республики в Telegram-канале. Глава Мордовии Артем Здунов и генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев в ходе рабочей встречи обсудили проекты перспективных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе. Речь шла о создании объектов по обращению с ТКО, планируемых к строительству в рамках заключенных концессионных соглашений. "На объект в Лямбирском районе, мощность которого составит 180 тысяч тонн, будет выделена субсидия в целях выплаты капитального гранта из федерального бюджета в размере 1,2 миллиарда рублей. Общая стоимость строительства составляет 1,8 миллиарда рублей с НДС. Проектная документация по объекту готова, государственная экспертиза пройдена. Ожидаем, что до 5 июля будет подготовлена и подана документация для прохождения государственной экспертизы в отношении объекта размещения с линией компостирования", — приводятся в сообщении слова Буцаева. Заявку об участии в отборе и распределении субсидии регион подал в Минприроды РФ в марте текущего года. Всего в регионе будет создано три объекта по обработке ТКО, которые позволят Мордовии приблизиться к целевым показателям в 2024 году. Их общая мощность составит 240 тысяч тонн в год. "Нам важно решить мусорную проблему: сократить вред от свалок, снизить объем ТКО, которые идут на полигоны. Но делать это мы будем в интересах людей. Получил многочисленные просьбы жителей Зубово-Полянского района о переносе строительства мусорного полигона. Сегодня рассмотрели альтернативные варианты, внимательно изучили все плюсы и минусы. Решение примем с учетом мнения граждан, в ближайшее время его представим", - цитирует пресс-служба слова Здунова.

https://ria.ru/20221117/zhkkh-1832266649.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

артем здунов, денис буцаев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), российский экологический оператор, республика мордовия