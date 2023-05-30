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Мордовия получит субсидию на создание мусоросортировочного комплекса - РИА Новости, 30.05.2023
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
14:26 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/mordoviya-1875070430.html
Мордовия получит субсидию на создание мусоросортировочного комплекса
Мордовия получит субсидию на создание мусоросортировочного комплекса - РИА Новости, 30.05.2023
Мордовия получит субсидию на создание мусоросортировочного комплекса
Мордовии одобрили субсидию в размере 1,2 миллиарда рублей для создания комплекса по переработке твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:26
2023-05-30T14:26
республика мордовия
артем здунов
денис буцаев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
российский экологический оператор
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Мордовии одобрили субсидию в размере 1,2 миллиарда рублей для создания комплекса по переработке твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба главы республики в Telegram-канале. Глава Мордовии Артем Здунов и генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев в ходе рабочей встречи обсудили проекты перспективных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе. Речь шла о создании объектов по обращению с ТКО, планируемых к строительству в рамках заключенных концессионных соглашений. "На объект в Лямбирском районе, мощность которого составит 180 тысяч тонн, будет выделена субсидия в целях выплаты капитального гранта из федерального бюджета в размере 1,2 миллиарда рублей. Общая стоимость строительства составляет 1,8 миллиарда рублей с НДС. Проектная документация по объекту готова, государственная экспертиза пройдена. Ожидаем, что до 5 июля будет подготовлена и подана документация для прохождения государственной экспертизы в отношении объекта размещения с линией компостирования", — приводятся в сообщении слова Буцаева. Заявку об участии в отборе и распределении субсидии регион подал в Минприроды РФ в марте текущего года. Всего в регионе будет создано три объекта по обработке ТКО, которые позволят Мордовии приблизиться к целевым показателям в 2024 году. Их общая мощность составит 240 тысяч тонн в год. "Нам важно решить мусорную проблему: сократить вред от свалок, снизить объем ТКО, которые идут на полигоны. Но делать это мы будем в интересах людей. Получил многочисленные просьбы жителей Зубово-Полянского района о переносе строительства мусорного полигона. Сегодня рассмотрели альтернативные варианты, внимательно изучили все плюсы и минусы. Решение примем с учетом мнения граждан, в ближайшее время его представим", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
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артем здунов, денис буцаев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), российский экологический оператор, республика мордовия
Республика Мордовия, Артем Здунов, Денис Буцаев, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Российский экологический оператор, Республика Мордовия
Мордовия получит субсидию на создание мусоросортировочного комплекса

Мордовия получит 1,2 миллиарда рублей на создание мусоросортировочного комплекса

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМусороперерабатывающий завод
Мусороперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мусороперерабатывающий завод . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Мордовии одобрили субсидию в размере 1,2 миллиарда рублей для создания комплекса по переработке твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба главы республики в Telegram-канале.
Глава Мордовии Артем Здунов и генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев в ходе рабочей встречи обсудили проекты перспективных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе. Речь шла о создании объектов по обращению с ТКО, планируемых к строительству в рамках заключенных концессионных соглашений.
«
"На объект в Лямбирском районе, мощность которого составит 180 тысяч тонн, будет выделена субсидия в целях выплаты капитального гранта из федерального бюджета в размере 1,2 миллиарда рублей. Общая стоимость строительства составляет 1,8 миллиарда рублей с НДС. Проектная документация по объекту готова, государственная экспертиза пройдена. Ожидаем, что до 5 июля будет подготовлена и подана документация для прохождения государственной экспертизы в отношении объекта размещения с линией компостирования", — приводятся в сообщении слова Буцаева.
Заявку об участии в отборе и распределении субсидии регион подал в Минприроды РФ в марте текущего года. Всего в регионе будет создано три объекта по обработке ТКО, которые позволят Мордовии приблизиться к целевым показателям в 2024 году. Их общая мощность составит 240 тысяч тонн в год.
"Нам важно решить мусорную проблему: сократить вред от свалок, снизить объем ТКО, которые идут на полигоны. Но делать это мы будем в интересах людей. Получил многочисленные просьбы жителей Зубово-Полянского района о переносе строительства мусорного полигона. Сегодня рассмотрели альтернативные варианты, внимательно изучили все плюсы и минусы. Решение примем с учетом мнения граждан, в ближайшее время его представим", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
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Республика МордовияАртем ЗдуновДенис БуцаевМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Российский экологический операторРеспублика Мордовия
 
 
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