https://ria.ru/20230530/moldavia-1875131297.html

Глава МИД ПМР рассказал об усилиях Запада по установлению контроля НАТО

Глава МИД ПМР рассказал об усилиях Запада по установлению контроля НАТО - РИА Новости, 30.05.2023

Глава МИД ПМР рассказал об усилиях Запада по установлению контроля НАТО

Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что в Молдавии реализуется стратегия Запада РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T17:05

2023-05-30T17:05

2023-05-30T17:05

в мире

молдавия

россия

кишинев

виталий игнатьев

нато

евросоюз

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ТИРАСПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что в Молдавии реализуется стратегия Запада по установлению контроля НАТО в регионе и выдавливании РФ. "Я убежден, что на территории Молдовы очевидно реализуется комплексная стратегия Запада, которая нацелена на установление на этом региональном пространстве полного контроля НАТО и на окончательное выдавливание России", - сказал Игнатьев на площадке VII международной научно-практической конференции "Россия и мир: диалоги – 2023. Цели и ценности". Глава МИД ПМР также отметил, что "изменение ситуации требует активной российско-приднестровской работы". Игнатьев выразил мнение о необходимости практических шагов по реализации положений новой Концепции внешней политики РФ, в том числе об оказании союзникам и партнерам России поддержки в продвижении общих интересов, обеспечении их безопасности и устойчивого развития независимо от получения ими международного признания. "Важным условием этой работы должно стать обеспечение безопасности граждан России в Приднестровье, с соотечественниками. Обеспечение безопасности Приднестровья - это важнейший фактор региональной стабильности", - добавил Игнатьев. Он также напомнил, что молдавская сторона отказалась от порядка восьми приглашений на встречи с руководством Приднестровья. По его словам, именно Молдавия блокирует поиск компромиссных решений. "Одновременно с этим мы слышим заявления со стороны Кишинева о том, что у нас вот открылось окно возможностей и есть возможность решить конфликт. Они это привязывают к перспективам евроинтеграции, что удастся разрешить конфликт до вступления в ЕС. О чем идет речь, если Молдова отказывается от переговоров на высшем уровне, если блокирует переговорный процесс и создает проблемы для нашей экономики?", - отметил глава МИД ПМР. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

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в мире, молдавия, россия, кишинев, виталий игнатьев, нато, евросоюз