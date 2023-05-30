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Глава МИД ПМР рассказал об усилиях Запада по установлению контроля НАТО - РИА Новости, 30.05.2023
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17:05 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/moldavia-1875131297.html
Глава МИД ПМР рассказал об усилиях Запада по установлению контроля НАТО
Глава МИД ПМР рассказал об усилиях Запада по установлению контроля НАТО - РИА Новости, 30.05.2023
Глава МИД ПМР рассказал об усилиях Запада по установлению контроля НАТО
Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что в Молдавии реализуется стратегия Запада РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:05
2023-05-30T17:05
в мире
молдавия
россия
кишинев
виталий игнатьев
нато
евросоюз
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ТИРАСПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что в Молдавии реализуется стратегия Запада по установлению контроля НАТО в регионе и выдавливании РФ. "Я убежден, что на территории Молдовы очевидно реализуется комплексная стратегия Запада, которая нацелена на установление на этом региональном пространстве полного контроля НАТО и на окончательное выдавливание России", - сказал Игнатьев на площадке VII международной научно-практической конференции "Россия и мир: диалоги – 2023. Цели и ценности". Глава МИД ПМР также отметил, что "изменение ситуации требует активной российско-приднестровской работы". Игнатьев выразил мнение о необходимости практических шагов по реализации положений новой Концепции внешней политики РФ, в том числе об оказании союзникам и партнерам России поддержки в продвижении общих интересов, обеспечении их безопасности и устойчивого развития независимо от получения ими международного признания. "Важным условием этой работы должно стать обеспечение безопасности граждан России в Приднестровье, с соотечественниками. Обеспечение безопасности Приднестровья - это важнейший фактор региональной стабильности", - добавил Игнатьев. Он также напомнил, что молдавская сторона отказалась от порядка восьми приглашений на встречи с руководством Приднестровья. По его словам, именно Молдавия блокирует поиск компромиссных решений. "Одновременно с этим мы слышим заявления со стороны Кишинева о том, что у нас вот открылось окно возможностей и есть возможность решить конфликт. Они это привязывают к перспективам евроинтеграции, что удастся разрешить конфликт до вступления в ЕС. О чем идет речь, если Молдова отказывается от переговоров на высшем уровне, если блокирует переговорный процесс и создает проблемы для нашей экономики?", - отметил глава МИД ПМР. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, виталий игнатьев, нато, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Виталий Игнатьев, НАТО, Евросоюз
Глава МИД ПМР рассказал об усилиях Запада по установлению контроля НАТО

Глава МИД ПМР Игнатьев: Запад пытается выдавить Россию и усилить контроль НАТО в Молдавии

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Молдавии и Евросоюза
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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ТИРАСПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что в Молдавии реализуется стратегия Запада по установлению контроля НАТО в регионе и выдавливании РФ.
"Я убежден, что на территории Молдовы очевидно реализуется комплексная стратегия Запада, которая нацелена на установление на этом региональном пространстве полного контроля НАТО и на окончательное выдавливание России", - сказал Игнатьев на площадке VII международной научно-практической конференции "Россия и мир: диалоги – 2023. Цели и ценности".
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Глава МИД ПМР также отметил, что "изменение ситуации требует активной российско-приднестровской работы". Игнатьев выразил мнение о необходимости практических шагов по реализации положений новой Концепции внешней политики РФ, в том числе об оказании союзникам и партнерам России поддержки в продвижении общих интересов, обеспечении их безопасности и устойчивого развития независимо от получения ими международного признания.
"Важным условием этой работы должно стать обеспечение безопасности граждан России в Приднестровье, с соотечественниками. Обеспечение безопасности Приднестровья - это важнейший фактор региональной стабильности", - добавил Игнатьев.
Он также напомнил, что молдавская сторона отказалась от порядка восьми приглашений на встречи с руководством Приднестровья. По его словам, именно Молдавия блокирует поиск компромиссных решений.
"Одновременно с этим мы слышим заявления со стороны Кишинева о том, что у нас вот открылось окно возможностей и есть возможность решить конфликт. Они это привязывают к перспективам евроинтеграции, что удастся разрешить конфликт до вступления в ЕС. О чем идет речь, если Молдова отказывается от переговоров на высшем уровне, если блокирует переговорный процесс и создает проблемы для нашей экономики?", - отметил глава МИД ПМР.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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