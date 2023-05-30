https://ria.ru/20230530/mirzieev-1875060978.html

Мирзиеева утвердили кандидатом для участия в выборах президента Узбекистана

Мирзиеева утвердили кандидатом для участия в выборах президента Узбекистана - РИА Новости, 30.05.2023

Мирзиеева утвердили кандидатом для участия в выборах президента Узбекистана

Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) на съезде во вторник утвердила кандидатуру действующего президента страны 65-летнего Шавката Мирзиеева... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T13:47

2023-05-30T13:47

2023-05-30T14:02

в мире

узбекистан

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 30 мая - РИА Новости. Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) на съезде во вторник утвердила кандидатуру действующего президента страны 65-летнего Шавката Мирзиеева для участия в выборах главы государства, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. Досрочные выборы главы государства назначены на 9 июля. Избирательная кампания стартовала 10 мая. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост. "Сегодня на съезде УзЛиДеП единогласно утверждено выдвижение кандидатуры Шавката Миромоновича Мирзиеева на досрочные выборы президента от нашей партии, которую ранее выдвинул пленум", - сказал представитель УзЛиДеП.По данным пресс-службы партии, Мирзиеев выступил на съезде с программной речью, в которой изложил свое видение будущего развития Узбекистана. В частности, действующий президент намерен повысить уровень образования, медицинских услуг и эффективность использования водных ресурсов в стране. Глава государства также обещает улучшить экологическую обстановку, привлекательность ведения бизнеса в стране, позиции Узбекистана в международных индексах и рейтингах, оказывать поддержку инновациям в экономике и социальной сфере.Выдвижение кандидатов началось 17 мая и завершится 1 июня, регистрация кандидатов закончится 6 июня. В ближайшее время УзЛиДеП должна предоставить в ЦИК для регистрации кандидата подписные листы с подписями. Количество подписей должно быть не менее 1% (196,6 тысячи человек) от общего числа избирателей.УзЛиДеП стала уже четвертой партией, утвердившей на съезде своего кандидата на предстоящих выборах. В понедельник кандидатом от народно-демократической партии Узбекистана был утвержден ее председатель 61-летний Улугбек Иноятов, от социал-демократической партии "Адолат" (Справедливость) - первый зампред Верховного суда 64-летняя Робахон Махмудова. Во вторник Экологическая партия Узбекистана утвердила кандидатом на выборы своего председателя 50-летнего Абдушукура Хамзаева.Ранее ЦИК сообщал, что все пять зарегистрированных в Узбекистане партий допущены к участию в досрочных президентских выборах. УзЛиДеП и национально-демократическая "Миллий тикланиш" вместе выдвинули кандидатом в президенты Мирзиеева.

https://ria.ru/20230510/uzbekistan-1870699893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев