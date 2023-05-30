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ЕС может принять меры против Косово и Сербии, заявил Боррель
ЕС может принять меры против Косово и Сербии, заявил Боррель - РИА Новости, 30.05.2023
ЕС может принять меры против Косово и Сербии, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не исключил введения мер ЕС против Косово и Сербии в случае, если стороны продолжат конфронтацию и будут препятствовать... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:52
2023-05-30T14:52
2023-05-30T14:52
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жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не исключил введения мер ЕС против Косово и Сербии в случае, если стороны продолжат конфронтацию и будут препятствовать нормализации. "Государства-члены ЕС получают информацию о развитии событий на проходящем сейчас заседании комитета по политике и безопасности, обсуждаются меры, которые могут быть приняты, если стороны продолжат препятствовать реализации предложенных шагов по деэскалации", - сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Черногории. Он также добавил, что его представители находятся в Косово, ищут пути деэскалации. В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. Согласно данным властей Сербии, пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев серьезно ранены.
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в мире, косово, сербия, брюссель, жозеп боррель, евросоюз, нато
В мире, Косово, Сербия, Брюссель, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО
ЕС может принять меры против Косово и Сербии, заявил Боррель
Боррель не исключил меры ЕС против Косово и Сербии в случае продолжения конфронтации