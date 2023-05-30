https://ria.ru/20230530/medveditsa-1875192475.html

В московском зоопарке разрешили увидеть белую медведицу Айку

В московском зоопарке разрешили увидеть белую медведицу Айку - РИА Новости, 30.05.2023

В московском зоопарке разрешили увидеть белую медведицу Айку

Белая медведица Айка из московского зоопарка прошла карантин, теперь посетители смогут ее увидеть, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T21:08

2023-05-30T21:08

2023-05-30T21:26

хорошие новости

московский зоопарк

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Белая медведица Айка из московского зоопарка прошла карантин, теперь посетители смогут ее увидеть, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. Айка поселилась в Московском зоопарке в середине апреля. Она приехала из Ростова-на-Дону и первый месяц находилась на карантине под наблюдением ветврачей и зоологов. На этот период ее вольер был закрыт баннером, чтобы адаптация на новом месте прошла спокойно и без стресса. "Сейчас карантин закончился, и посетители Московского зоопарка могут увидеть Айку. Она все еще осваивается и привыкает к новой территории, однако уже с удовольствием охотится на живую рыбу, любит доставать различные пищевые обогащения из предметов, а также с интересом участвует в тренингах. Присутствие другого белого медведя, Диксона, за стенкой ее уже почти не беспокоит", — говорится в сообщении. Сообщается, что увидеть Айку теперь можно в течение всего дня, если у нее будет настроение погулять. "В 15:00 у Айки ежедневное показательное кормление. Киперы раскладывают по всему вольеру корм — в том числе в полюбившейся ей снежной куче, которую мы постоянно обновляем. Рацион белых медведей включает мясо, рыбу, овощи, яблоки и груши", — дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20230414/medved-1865366239.html

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московский зоопарк