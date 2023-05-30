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Эксперты Почта Банка: траты на медицинские услуги выросли на 30% - РИА Новости, 30.05.2023
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12:04 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/meduslugi-1875027590.html
Эксперты Почта Банка: траты на медицинские услуги выросли на 30%
Эксперты Почта Банка: траты на медицинские услуги выросли на 30% - РИА Новости, 30.05.2023
Эксперты Почта Банка: траты на медицинские услуги выросли на 30%
С начала текущего года расходы россиян, пользователей Почта Банка, на услуги медицинских клиник и диагностических лабораторий на 30% превысили показатели... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:04
2023-05-30T12:04
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. С начала текущего года расходы россиян, пользователей Почта Банка, на услуги медицинских клиник и диагностических лабораторий на 30% превысили показатели прошлого года (2 миллиарда рублей), сообщает банк со ссылкой на материалы аналитиков кредитной организации.Средний чек также показал рост - на 23% до 3645 рублей. При этом сильнее всего – в 2 раза - выросли траты на лечение и диагностические услуги в стационарах (до 865 миллионов рублей. Средний чек подобных услуг также стал выше вдвое (4500 рублей). Расходы на медицинские лабораторные анализы выросли на 16% до 190 миллионов рублей, а средний чек - на 14% до 3376 рублей. Траты на приемы и консультации врачей клиник и диагностических центров увеличились на 12%, а средний чек вырос на 10% (3352 рубля).По данным аналитиков, рост расходов на медицинские услуги наблюдается уже на протяжении нескольких лет. Так, в 2022 году рост таких трат составил 23% по отношению к 2021 году Повышение цен на медикаменты и расходные материалы эксперты считают основным фактором роста трат россиян на медицинские услуги.Почта Банк - универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк располагает масштабной региональной сетью - около 25 тысяч точек обслуживания банка в 83 регионах РФ, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах.
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почта банк
Почта банк

Эксперты Почта Банка: траты на медицинские услуги выросли на 30%

© iStock.com / YakobchukOlenaАнализ крови
Анализ крови - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© iStock.com / YakobchukOlena
Анализ крови
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. С начала текущего года расходы россиян, пользователей Почта Банка, на услуги медицинских клиник и диагностических лабораторий на 30% превысили показатели прошлого года (2 миллиарда рублей), сообщает банк со ссылкой на материалы аналитиков кредитной организации.
Средний чек также показал рост - на 23% до 3645 рублей. При этом сильнее всего – в 2 раза - выросли траты на лечение и диагностические услуги в стационарах (до 865 миллионов рублей. Средний чек подобных услуг также стал выше вдвое (4500 рублей). Расходы на медицинские лабораторные анализы выросли на 16% до 190 миллионов рублей, а средний чек - на 14% до 3376 рублей. Траты на приемы и консультации врачей клиник и диагностических центров увеличились на 12%, а средний чек вырос на 10% (3352 рубля).
По данным аналитиков, рост расходов на медицинские услуги наблюдается уже на протяжении нескольких лет. Так, в 2022 году рост таких трат составил 23% по отношению к 2021 году Повышение цен на медикаменты и расходные материалы эксперты считают основным фактором роста трат россиян на медицинские услуги.
Почта Банк - универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк располагает масштабной региональной сетью - около 25 тысяч точек обслуживания банка в 83 регионах РФ, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах.
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