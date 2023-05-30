https://ria.ru/20230530/meduslugi-1875027590.html

Эксперты Почта Банка: траты на медицинские услуги выросли на 30%

Эксперты Почта Банка: траты на медицинские услуги выросли на 30% - РИА Новости, 30.05.2023

Эксперты Почта Банка: траты на медицинские услуги выросли на 30%

С начала текущего года расходы россиян, пользователей Почта Банка, на услуги медицинских клиник и диагностических лабораторий на 30% превысили показатели... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:04

2023-05-30T12:04

2023-05-30T12:04

почта банк

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. С начала текущего года расходы россиян, пользователей Почта Банка, на услуги медицинских клиник и диагностических лабораторий на 30% превысили показатели прошлого года (2 миллиарда рублей), сообщает банк со ссылкой на материалы аналитиков кредитной организации.Средний чек также показал рост - на 23% до 3645 рублей. При этом сильнее всего – в 2 раза - выросли траты на лечение и диагностические услуги в стационарах (до 865 миллионов рублей. Средний чек подобных услуг также стал выше вдвое (4500 рублей). Расходы на медицинские лабораторные анализы выросли на 16% до 190 миллионов рублей, а средний чек - на 14% до 3376 рублей. Траты на приемы и консультации врачей клиник и диагностических центров увеличились на 12%, а средний чек вырос на 10% (3352 рубля).По данным аналитиков, рост расходов на медицинские услуги наблюдается уже на протяжении нескольких лет. Так, в 2022 году рост таких трат составил 23% по отношению к 2021 году Повышение цен на медикаменты и расходные материалы эксперты считают основным фактором роста трат россиян на медицинские услуги.Почта Банк - универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк располагает масштабной региональной сетью - около 25 тысяч точек обслуживания банка в 83 регионах РФ, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах.

https://ria.ru/20230516/pochta_bank-1872223740.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

почта банк