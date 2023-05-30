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Медучреждения Краснодарского края получат 134 новых автомобиля - РИА Новости, 30.05.2023
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Краснодарский край
 
22:01 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/medavto-1875196917.html
Медучреждения Краснодарского края получат 134 новых автомобиля
Медучреждения Краснодарского края получат 134 новых автомобиля - РИА Новости, 30.05.2023
Медучреждения Краснодарского края получат 134 новых автомобиля
Более 40 больниц и поликлиник Краснодарского края получат 134 новых автомобиля в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения",... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T22:01
2023-05-30T22:01
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
россия
здоровье - общество
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КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Более 40 больниц и поликлиник Краснодарского края получат 134 новых автомобиля в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", сообщил Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Качество оказания медицинской помощи во многом зависит от технического оснащения учреждений, и возможности оперативно реагировать на вызовы. Поэтому мы регулярно обновляем автопарк организаций здравоохранения. Сегодня вручим ключи от 134 автомобилей. Они предназначены для перевозки пациентов и выездов фельдшеров на дом, доставки лекарственных препаратов жителям. Уверен, что новый транспорт облегчит тяжелую работу медиков по спасению жизней", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что автомобили приобрели по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранения". Транспорт поступит в 42 больницы и поликлиники Кубани. Всего в 2022 году 200 новых автомобилей получили 56 медицинских учреждений края. С начала 2023 года в больницы и поликлиники уже передали 33 машины. До конца 2025 года власти закупят более 1,1 тысяч машин, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20230530/gelendzhik-1875160643.html
https://ria.ru/20230528/bespilotniki-1874607137.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев, россия, здоровье - общество
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Россия, Здоровье - Общество
Медучреждения Краснодарского края получат 134 новых автомобиля

Губернатор Кондратьев: медучреждения Краснодарского края получат 134 новых автомобиля

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Более 40 больниц и поликлиник Краснодарского края получат 134 новых автомобиля в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", сообщил Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Качество оказания медицинской помощи во многом зависит от технического оснащения учреждений, и возможности оперативно реагировать на вызовы. Поэтому мы регулярно обновляем автопарк организаций здравоохранения. Сегодня вручим ключи от 134 автомобилей. Они предназначены для перевозки пациентов и выездов фельдшеров на дом, доставки лекарственных препаратов жителям. Уверен, что новый транспорт облегчит тяжелую работу медиков по спасению жизней", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
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Отмечается, что автомобили приобрели по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранения". Транспорт поступит в 42 больницы и поликлиники Кубани.
Всего в 2022 году 200 новых автомобилей получили 56 медицинских учреждений края. С начала 2023 года в больницы и поликлиники уже передали 33 машины. До конца 2025 года власти закупят более 1,1 тысяч машин, добавляют в пресс-службе.
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