https://ria.ru/20230530/medavto-1875196917.html

Медучреждения Краснодарского края получат 134 новых автомобиля

Медучреждения Краснодарского края получат 134 новых автомобиля - РИА Новости, 30.05.2023

Медучреждения Краснодарского края получат 134 новых автомобиля

Более 40 больниц и поликлиник Краснодарского края получат 134 новых автомобиля в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения",... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T22:01

2023-05-30T22:01

2023-05-30T22:01

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

россия

здоровье - общество

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КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Более 40 больниц и поликлиник Краснодарского края получат 134 новых автомобиля в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", сообщил Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Качество оказания медицинской помощи во многом зависит от технического оснащения учреждений, и возможности оперативно реагировать на вызовы. Поэтому мы регулярно обновляем автопарк организаций здравоохранения. Сегодня вручим ключи от 134 автомобилей. Они предназначены для перевозки пациентов и выездов фельдшеров на дом, доставки лекарственных препаратов жителям. Уверен, что новый транспорт облегчит тяжелую работу медиков по спасению жизней", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что автомобили приобрели по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранения". Транспорт поступит в 42 больницы и поликлиники Кубани. Всего в 2022 году 200 новых автомобилей получили 56 медицинских учреждений края. С начала 2023 года в больницы и поликлиники уже передали 33 машины. До конца 2025 года власти закупят более 1,1 тысяч машин, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20230530/gelendzhik-1875160643.html

https://ria.ru/20230528/bespilotniki-1874607137.html

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краснодарский край, вениамин кондратьев, россия, здоровье - общество