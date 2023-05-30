https://ria.ru/20230530/mashiny-1875150003.html
Народный фронт Кубани отправит 15 УАЗов бойцам в Запорожскую область
Народный фронт Кубани отправит 15 УАЗов бойцам в Запорожскую область - РИА Новости, 30.05.2023
Народный фронт Кубани отправит 15 УАЗов бойцам в Запорожскую область
Отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) на Кубани в течение месяца отправят 15 автомобилей высокой проходимости в Запорожскую область для выполнения... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:57
2023-05-30T17:57
2023-05-30T17:57
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токмак
краснодарский край
запорожская область
общероссийский народный фронт
ульяновский автомобильный завод (уаз)
общество
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КРАСНОДАР, 30 мая – РИА Новости. Отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) на Кубани в течение месяца отправят 15 автомобилей высокой проходимости в Запорожскую область для выполнения боевых задач, во вторник из Краснодара в поселок Токмак было выслано два УАЗа, сообщают в пресс-службе отделения. "Мы продолжаем работу по передаче автомобилей в зону СВО. К нашей акции подключились министерства и ведомства Кубани. Первыми откликнулись представители Минтруда - их автомобили поехали в поселок Токмак Запорожской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что ещё 13 автомобилей отправятся в зону спецоперации в течение месяца, их выделят министерство культуры, кинопрокатное учреждение "Кубанькино", а также образовательные организации Краснодарского края. Автомобили, отправленные на фронт во вторник, принадлежали министерству труда и социального развития Краснодарского края. Транспортные средства прошли техническое обслуживание и находятся в исправном виде, рассказал РИА Новости руководитель регионального исполкома Народного фронта Кубани Сергей Костылев.
https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874073778.html
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краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
токмак, краснодарский край, запорожская область, общероссийский народный фронт, ульяновский автомобильный завод (уаз), общество
Надежные люди, Токмак, Краснодарский край, Запорожская область, Общероссийский народный фронт, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Общество
Народный фронт Кубани отправит 15 УАЗов бойцам в Запорожскую область
Народный фронт Кубани отправит 15 УАЗов бойцам в зону спецоперации в Запорожскую область
КРАСНОДАР, 30 мая – РИА Новости. Отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) на Кубани в течение месяца отправят 15 автомобилей высокой проходимости в Запорожскую область для выполнения боевых задач, во вторник из Краснодара в поселок Токмак было выслано два УАЗа, сообщают в пресс-службе отделения.
"Мы продолжаем работу по передаче автомобилей в зону СВО. К нашей акции подключились министерства и ведомства Кубани. Первыми откликнулись представители Минтруда - их автомобили поехали в поселок Токмак Запорожской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ещё 13 автомобилей отправятся в зону спецоперации в течение месяца, их выделят министерство культуры, кинопрокатное учреждение "Кубанькино", а также образовательные организации Краснодарского края.
Автомобили, отправленные на фронт во вторник, принадлежали министерству труда и социального развития Краснодарского края. Транспортные средства прошли техническое обслуживание и находятся в исправном виде, рассказал РИА Новости руководитель регионального исполкома Народного фронта Кубани Сергей Костылев.
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