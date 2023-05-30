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Народный фронт Кубани отправит 15 УАЗов бойцам в Запорожскую область

Народный фронт Кубани отправит 15 УАЗов бойцам в Запорожскую область - РИА Новости, 30.05.2023

Народный фронт Кубани отправит 15 УАЗов бойцам в Запорожскую область

Отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) на Кубани в течение месяца отправят 15 автомобилей высокой проходимости в Запорожскую область для выполнения... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T17:57

2023-05-30T17:57

2023-05-30T17:57

надежные люди

токмак

краснодарский край

запорожская область

общероссийский народный фронт

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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КРАСНОДАР, 30 мая – РИА Новости. Отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) на Кубани в течение месяца отправят 15 автомобилей высокой проходимости в Запорожскую область для выполнения боевых задач, во вторник из Краснодара в поселок Токмак было выслано два УАЗа, сообщают в пресс-службе отделения. "Мы продолжаем работу по передаче автомобилей в зону СВО. К нашей акции подключились министерства и ведомства Кубани. Первыми откликнулись представители Минтруда - их автомобили поехали в поселок Токмак Запорожской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что ещё 13 автомобилей отправятся в зону спецоперации в течение месяца, их выделят министерство культуры, кинопрокатное учреждение "Кубанькино", а также образовательные организации Краснодарского края. Автомобили, отправленные на фронт во вторник, принадлежали министерству труда и социального развития Краснодарского края. Транспортные средства прошли техническое обслуживание и находятся в исправном виде, рассказал РИА Новости руководитель регионального исполкома Народного фронта Кубани Сергей Костылев.

https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874073778.html

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Екатерина Зайцева

токмак, краснодарский край, запорожская область, общероссийский народный фронт, ульяновский автомобильный завод (уаз), общество