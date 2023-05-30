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Народный фронт Кубани отправит 15 УАЗов бойцам в Запорожскую область - РИА Новости, 30.05.2023
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17:57 30.05.2023
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Народный фронт Кубани отправит 15 УАЗов бойцам в Запорожскую область
Народный фронт Кубани отправит 15 УАЗов бойцам в Запорожскую область - РИА Новости, 30.05.2023
Народный фронт Кубани отправит 15 УАЗов бойцам в Запорожскую область
Отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) на Кубани в течение месяца отправят 15 автомобилей высокой проходимости в Запорожскую область для выполнения... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:57
2023-05-30T17:57
надежные люди
токмак
краснодарский край
запорожская область
общероссийский народный фронт
ульяновский автомобильный завод (уаз)
общество
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КРАСНОДАР, 30 мая – РИА Новости. Отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) на Кубани в течение месяца отправят 15 автомобилей высокой проходимости в Запорожскую область для выполнения боевых задач, во вторник из Краснодара в поселок Токмак было выслано два УАЗа, сообщают в пресс-службе отделения. "Мы продолжаем работу по передаче автомобилей в зону СВО. К нашей акции подключились министерства и ведомства Кубани. Первыми откликнулись представители Минтруда - их автомобили поехали в поселок Токмак Запорожской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что ещё 13 автомобилей отправятся в зону спецоперации в течение месяца, их выделят министерство культуры, кинопрокатное учреждение "Кубанькино", а также образовательные организации Краснодарского края. Автомобили, отправленные на фронт во вторник, принадлежали министерству труда и социального развития Краснодарского края. Транспортные средства прошли техническое обслуживание и находятся в исправном виде, рассказал РИА Новости руководитель регионального исполкома Народного фронта Кубани Сергей Костылев.
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токмак
краснодарский край
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токмак, краснодарский край, запорожская область, общероссийский народный фронт, ульяновский автомобильный завод (уаз), общество
Надежные люди, Токмак, Краснодарский край, Запорожская область, Общероссийский народный фронт, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Общество
Народный фронт Кубани отправит 15 УАЗов бойцам в Запорожскую область

Народный фронт Кубани отправит 15 УАЗов бойцам в зону спецоперации в Запорожскую область

© Фото главы Брюховецкого района Сергея ГанжиФермеры передали "УАЗ" Пикап бойцам
Фермеры передали УАЗ Пикап бойцам
© Фото главы Брюховецкого района Сергея Ганжи
Фермеры передали "УАЗ" Пикап бойцам. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 мая – РИА Новости. Отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) на Кубани в течение месяца отправят 15 автомобилей высокой проходимости в Запорожскую область для выполнения боевых задач, во вторник из Краснодара в поселок Токмак было выслано два УАЗа, сообщают в пресс-службе отделения.
"Мы продолжаем работу по передаче автомобилей в зону СВО. К нашей акции подключились министерства и ведомства Кубани. Первыми откликнулись представители Минтруда - их автомобили поехали в поселок Токмак Запорожской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ещё 13 автомобилей отправятся в зону спецоперации в течение месяца, их выделят министерство культуры, кинопрокатное учреждение "Кубанькино", а также образовательные организации Краснодарского края.
Автомобили, отправленные на фронт во вторник, принадлежали министерству труда и социального развития Краснодарского края. Транспортные средства прошли техническое обслуживание и находятся в исправном виде, рассказал РИА Новости руководитель регионального исполкома Народного фронта Кубани Сергей Костылев.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Жители Бобровского района передали помощь для бойцов в зоне СВО
25 мая, 13:21
 
Надежные людиТокмакКраснодарский крайЗапорожская областьОбщероссийский народный фронтУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Общество
 
 
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