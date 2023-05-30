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Пяти регионам Дальнего Востока грозят ливни с грозами на этой неделе
Пяти регионам Дальнего Востока грозят ливни с грозами на этой неделе - РИА Новости, 30.05.2023
Пяти регионам Дальнего Востока грозят ливни с грозами на этой неделе
Ливневые дожди с грозами и сильный ветер могут нарушить на этой неделе энергоснабжение и транспортное сообщение сразу в пяти регионах Дальневосточного... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T03:04
2023-05-30T03:04
2023-05-30T03:04
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ливневые дожди с грозами и сильный ветер могут нарушить на этой неделе энергоснабжение и транспортное сообщение сразу в пяти регионах Дальневосточного федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Как следует из прогноза возможных чрезвычайных ситуаций, до конца недели ливневые дожди с грозами и порывами ветра могут привести к ограничению транспортного сообщения и нарушению энергоснабжения населенных пунктов на территории Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Амурской и Еврейской автономной областей", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что аналогичная непогода ожидается на этой неделе на территории Карелии, Адыгеи, Краснодарского края, а также в Мурманской и Вологодской областях.
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дальний восток, камчатский край, краснодарский край, внии гочс, жкх, общество
Дальний Восток, Камчатский край, Краснодарский край, ВНИИ ГОЧС, ЖКХ, Общество
Пяти регионам Дальнего Востока грозят ливни с грозами на этой неделе
ВНИИ ГОЧС: пяти регионам Дальнего Востока грозят ливни с грозами на этой неделе