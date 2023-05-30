https://ria.ru/20230530/letuchaya-1874795392.html
"Было страшно": Летучая раскрыла детали скандальных проверок в ресторанах
"Было страшно": Летучая раскрыла детали скандальных проверок в ресторанах - РИА Новости, 30.05.2023
"Было страшно": Летучая раскрыла детали скандальных проверок в ресторанах
Телеведущая Елена Летучая рассказала в интервью Надежде Стрелец о последствиях самых скандальных проверок в ресторанах в рамках шоу "Ревизорро". РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T02:09
2023-05-30T02:09
2023-05-30T02:09
шоубиз
ревизорро
елена летучая
кострома
ярославль
москва
еда
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МОСКВА, 30 май – РИА Новости. Телеведущая Елена Летучая рассказала в интервью Надежде Стрелец о последствиях самых скандальных проверок в ресторанах в рамках шоу "Ревизорро"."Я проверяла Ярославль и Кострому. Конфликты были везде. В Ярославле отказались меня обслуживать. В Костроме передо мной закрыли двери. Я пошла в другой ресторан этого хозяина – в "Метелицу". После этого мне было страшно находиться в Костроме. У меня не было охраны. Была ситуация, когда охрана просто сбежала. Мне казалось, что меня запихнут в мешок и вывезут в лес. Меня потом провожали на машинах", – пожаловалась знаменитость.Она отметила, что ей также было страшно работать в столице. "Мне муж в Москве нанял охрану. Я наживала себе врагов и мне было страшно ездить по Москве", – добавила Летучая. По словам ведущей, ей важна не только чистота в заведении, но и много других факторов, влияющих на качество блюд для гостей. "Мы говорим о товарном соседстве, сроках годности, санитарных книжках у поваров. Потом история с этими шапочками. Приятно, когда в блюде волос? Важна не только чистота. Про меня говорили разное. Например, что я прихожу с коробочкой тараканов. Одни даже сделали из моего посещения пиар-компанию", – заключила теледива. Елена Летучая вела передачу "Ревизорро" в период с 2014 по 2016 год. Команда ведущей несколько раз за историю проекта сталкивалась с агрессией со стороны работников общепита, которые пытались отнять у операторов камеры. Некоторые повара даже дрались со съемочной группой. В 2018-м теледива запустила собственное шоу на YouTube-канале "Летучий надзор", которое выходит до сих пор.
https://ria.ru/20220530/letuchaya-1791663693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ревизорро, елена летучая, кострома, ярославль, москва, еда
Шоубиз, Ревизорро, Елена Летучая, Кострома, Ярославль, Москва, Еда
"Было страшно": Летучая раскрыла детали скандальных проверок в ресторанах
Летучая рассказала о последствиях скандальных проверок в ресторанах в шоу "Ревизорро"