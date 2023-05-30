https://ria.ru/20230530/letuchaya-1874795392.html

"Было страшно": Летучая раскрыла детали скандальных проверок в ресторанах

"Было страшно": Летучая раскрыла детали скандальных проверок в ресторанах - РИА Новости, 30.05.2023

"Было страшно": Летучая раскрыла детали скандальных проверок в ресторанах

Телеведущая Елена Летучая рассказала в интервью Надежде Стрелец о последствиях самых скандальных проверок в ресторанах в рамках шоу "Ревизорро". РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T02:09

2023-05-30T02:09

2023-05-30T02:09

шоубиз

ревизорро

елена летучая

кострома

ярославль

москва

еда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866800103_0:113:2490:1514_1920x0_80_0_0_8dc9b415882b58195473dac49a104701.jpg

МОСКВА, 30 май – РИА Новости. Телеведущая Елена Летучая рассказала в интервью Надежде Стрелец о последствиях самых скандальных проверок в ресторанах в рамках шоу "Ревизорро"."Я проверяла Ярославль и Кострому. Конфликты были везде. В Ярославле отказались меня обслуживать. В Костроме передо мной закрыли двери. Я пошла в другой ресторан этого хозяина – в "Метелицу". После этого мне было страшно находиться в Костроме. У меня не было охраны. Была ситуация, когда охрана просто сбежала. Мне казалось, что меня запихнут в мешок и вывезут в лес. Меня потом провожали на машинах", – пожаловалась знаменитость.Она отметила, что ей также было страшно работать в столице. "Мне муж в Москве нанял охрану. Я наживала себе врагов и мне было страшно ездить по Москве", – добавила Летучая. По словам ведущей, ей важна не только чистота в заведении, но и много других факторов, влияющих на качество блюд для гостей. "Мы говорим о товарном соседстве, сроках годности, санитарных книжках у поваров. Потом история с этими шапочками. Приятно, когда в блюде волос? Важна не только чистота. Про меня говорили разное. Например, что я прихожу с коробочкой тараканов. Одни даже сделали из моего посещения пиар-компанию", – заключила теледива. Елена Летучая вела передачу "Ревизорро" в период с 2014 по 2016 год. Команда ведущей несколько раз за историю проекта сталкивалась с агрессией со стороны работников общепита, которые пытались отнять у операторов камеры. Некоторые повара даже дрались со съемочной группой. В 2018-м теледива запустила собственное шоу на YouTube-канале "Летучий надзор", которое выходит до сих пор.

https://ria.ru/20220530/letuchaya-1791663693.html

кострома

ярославль

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ревизорро, елена летучая, кострома, ярославль, москва, еда