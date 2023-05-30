https://ria.ru/20230530/lavrov-1875086831.html
Киевский режим давно перешел к террористическим методам, заявил Лавров
Киевский режим давно перешел к террористическим методам, заявил Лавров - РИА Новости, 30.05.2023
Киевский режим давно перешел к террористическим методам, заявил Лавров
Нет сомнений, что киевский режим давно перешел к террористическим методам с использованием западного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:07
2023-05-30T15:07
2023-05-30T15:39
сергей лавров
в мире
бурунди
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БУЖУМБУРА (Бурунди), 30 мая - РИА Новости. Нет сомнений, что киевский режим давно перешел к террористическим методам с использованием западного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По данным Минобороны РФ, сегодня утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте."Мы очень подробно сегодня об этом говорили. Нет сомнений, что киевский режим уже давно перешел к откровенно террористическим методам", - сказал министр в ходе пресс-конференции в Бурунди.Он добавил, что "для этого используется то вооружение, которым Запад накачивает их". "Заявление Запада о том, что поставляемое вооружение не должно использоваться против территории Российской Федерации, это очередная ложь", - заявил Лавров."Что касается угроз, которые звучат в отношении русских, мы тоже сегодня рассказали нашим друзьям о том, как мы эту ситуацию расцениваем. Угрозы убивать русских звучали из уст многих официальных представителей киевского режима, включая секретаря Совета безопасности, советника главы администрации Зеленского, включая несколько послов Украины за рубежом. Теперь уже разоткровенничался на эту тему и один из американских сенаторов", - указал министр.По его словам, "поскольку запад настаивает, что нет другой основы для урегулирования украинской ситуации кроме как пресловутая "формула мира" Зеленского, а одновременно команда Зеленского грозится, "освободив", как они выражаются, Крым и восточные районы Украины, начать убивать всех русских и уничтожать там все русское, вывод очень простой: Запад напрямую поддерживает геноцид".Ранее интернет-ресурсы Владимира Зеленского распространили видеоролик, на котором американский сенатор Грэм заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих трат "умирают" россияне. Позднее некоторые западные СМИ сообщили, что на самом деле слова сенатора были склеены - якобы высказывания о смерти россиян не относились непосредственно к его заявлению об удачной трате американских средств, как это первоначально представил Киев. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний Грэма. МВД России объявило в розыск американского сенатора, допустившего русофобское высказывание, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
https://ria.ru/20230530/burundi-1875089679.html
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сергей лавров, в мире, бурунди, украина, россия, александр бастрыкин, владимир зеленский, следственный комитет россии (ск рф), москва
Сергей Лавров, В мире, Бурунди, Украина, Россия, Александр Бастрыкин, Владимир Зеленский, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
Киевский режим давно перешел к террористическим методам, заявил Лавров
Лавров: нет сомнений, что киевский режим давно перешел к террористическим методам