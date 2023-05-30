https://ria.ru/20230530/kvantsert-1875193419.html

Сезон лягушачьих концертов открылся на прудах и озерах Москвы

Сезон лягушачьих концертов открылся на прудах и озерах Москвы - РИА Новости, 30.05.2023

Сезон лягушачьих концертов открылся на прудах и озерах Москвы

Лягушачьи "концерты" начались на природных территориях Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T21:25

2023-05-30T21:25

2023-05-30T21:25

городское хозяйство москвы

москва

"сокольники"

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Лягушачьи "концерты" начались на природных территориях Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "На водоемах в самом разгаре сезон пения озерных, прудовых и зеленых лягушек. Громкие выступления слышны по утрам и в сумерках. В числе музыкантов – самцы лягушек. Громким кваканьем они привлекают подруг на свою территорию и показывают соперникам, что место уже занято", - говорится в сообщении. Отмечается, что у самцов озерной и прудовой лягушки есть даже специальные резонаторы, усиливающие "песню любви". Сила звука квакающего самца озерной лягушки может достигать 100 децибел. "Самые звонкие и массовые концерты можно услышать в природно-исторических парках "Москворецкий" на реке Москве и в Строгинском затоне, "Покровское-Стрешнево" на прудах и на реке Химке, "Кузьминки-Люблино" на прудах, в том числе на Щучьем и Верхнем Кузьминском, "Сокольники" на Путяевских прудах, в Захарьинской пойме ландшафтного заказника "Долина реки Сходни в Куркино", - говорится в сообщении. Уточняется, что завершаются "кванцерты" обычно в конце июня.

https://ria.ru/20210620/ledzeppelin-1737528071.html

https://ria.ru/20230530/koshka-1874960762.html

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городское хозяйство москвы, москва, "сокольники", россия