https://ria.ru/20230530/kurs-1875002088.html
МГУ им. Н.П. Огарева и РЭЦ планируют курс по интеллектуальной собственности
МГУ им. Н.П. Огарева и РЭЦ планируют курс по интеллектуальной собственности - РИА Новости, 30.05.2023
МГУ им. Н.П. Огарева и РЭЦ планируют курс по интеллектуальной собственности
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Школа экспорта РЭЦ планируют объединить усилия и экспертизу с крупнейшим региональным университетом... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T10:22
2023-05-30T10:22
2023-05-30T14:39
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
вероника никишина
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Школа экспорта РЭЦ планируют объединить усилия и экспертизу с крупнейшим региональным университетом Республики Мордовия, МГУ им. Н.П. Огарева, а также Технопарком Мордовии для разработки специализированного курса обучения по тематике охраны и защиты интеллектуальной собственности в России и за рубежом, рассказала по итогам встречи с главой региона Артемом Здуновым глава РЭЦ Вероника Никишина."Одной из задач Российского экспортного центра является содействие в подготовке кадров для ВЭД. Знания в сфере интеллектуальной собственности важны при продаже продукции на зарубежных рынках, для защиты своих инноваций и изобретений. Доступ к углубленному курсу по охране и защите интеллектуальной собственности и патентованию для заинтересованных специалистов в качестве дополнительного обучения может помочь в подготовке эффективных кадров для экспорта", - сказала Никишина."На базе МГУ им. Н.П. Огарева в 2022 году был создан первый полноценный специализированный учебный центр по интеллектуальной собственности в Приволжском федеральном округе, который уже имеет успешную практику обучения студентов по программам повышения квалификации в сфере интеллектуальной собственности. При поддержке Российского экспортного центра мы готовы предоставить доступ к экспертизе крупнейшего в Мордовии университета и нашего Технопарка всем регионам и экспортерам", - отметил в свою очередь Здунов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Вероника Никишина
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Школа экспорта РЭЦ планируют объединить усилия и экспертизу с крупнейшим региональным университетом Республики Мордовия, МГУ им. Н.П. Огарева, а также Технопарком Мордовии для разработки специализированного курса обучения по тематике охраны и защиты интеллектуальной собственности в России и за рубежом, рассказала по итогам встречи с главой региона Артемом Здуновым глава РЭЦ Вероника Никишина.
"Одной из задач Российского экспортного центра является содействие в подготовке кадров для ВЭД. Знания в сфере интеллектуальной собственности важны при продаже продукции на зарубежных рынках, для защиты своих инноваций и изобретений. Доступ к углубленному курсу по охране и защите интеллектуальной собственности и патентованию для заинтересованных специалистов в качестве дополнительного обучения может помочь в подготовке эффективных кадров для экспорта", - сказала Никишина.
"На базе МГУ им. Н.П. Огарева в 2022 году был создан первый полноценный специализированный учебный центр по интеллектуальной собственности в Приволжском федеральном округе, который уже имеет успешную практику обучения студентов по программам повышения квалификации в сфере интеллектуальной собственности. При поддержке Российского экспортного центра мы готовы предоставить доступ к экспертизе крупнейшего в Мордовии университета и нашего Технопарка всем регионам и экспортерам", - отметил в свою очередь Здунов
.
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