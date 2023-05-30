Рейтинг@Mail.ru
МГУ им. Н.П. Огарева и РЭЦ планируют курс по интеллектуальной собственности - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 30.05.2023 (обновлено: 14:39 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/kurs-1875002088.html
МГУ им. Н.П. Огарева и РЭЦ планируют курс по интеллектуальной собственности
МГУ им. Н.П. Огарева и РЭЦ планируют курс по интеллектуальной собственности - РИА Новости, 30.05.2023
МГУ им. Н.П. Огарева и РЭЦ планируют курс по интеллектуальной собственности
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Школа экспорта РЭЦ планируют объединить усилия и экспертизу с крупнейшим региональным университетом... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T10:22
2023-05-30T14:39
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
вероника никишина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_372d02372958aa8d7b4e1ab8a4f40079.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Школа экспорта РЭЦ планируют объединить усилия и экспертизу с крупнейшим региональным университетом Республики Мордовия, МГУ им. Н.П. Огарева, а также Технопарком Мордовии для разработки специализированного курса обучения по тематике охраны и защиты интеллектуальной собственности в России и за рубежом, рассказала по итогам встречи с главой региона Артемом Здуновым глава РЭЦ Вероника Никишина."Одной из задач Российского экспортного центра является содействие в подготовке кадров для ВЭД. Знания в сфере интеллектуальной собственности важны при продаже продукции на зарубежных рынках, для защиты своих инноваций и изобретений. Доступ к углубленному курсу по охране и защите интеллектуальной собственности и патентованию для заинтересованных специалистов в качестве дополнительного обучения может помочь в подготовке эффективных кадров для экспорта", - сказала Никишина."На базе МГУ им. Н.П. Огарева в 2022 году был создан первый полноценный специализированный учебный центр по интеллектуальной собственности в Приволжском федеральном округе, который уже имеет успешную практику обучения студентов по программам повышения квалификации в сфере интеллектуальной собственности. При поддержке Российского экспортного центра мы готовы предоставить доступ к экспертизе крупнейшего в Мордовии университета и нашего Технопарка всем регионам и экспортерам", - отметил в свою очередь Здунов.
https://ria.ru/20230302/proekt-1855432554.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_b126126e4787f0cef780f7a4135e6c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Вероника Никишина

МГУ им. Н.П. Огарева и РЭЦ планируют курс по интеллектуальной собственности

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Школа экспорта РЭЦ планируют объединить усилия и экспертизу с крупнейшим региональным университетом Республики Мордовия, МГУ им. Н.П. Огарева, а также Технопарком Мордовии для разработки специализированного курса обучения по тематике охраны и защиты интеллектуальной собственности в России и за рубежом, рассказала по итогам встречи с главой региона Артемом Здуновым глава РЭЦ Вероника Никишина.
"Одной из задач Российского экспортного центра является содействие в подготовке кадров для ВЭД. Знания в сфере интеллектуальной собственности важны при продаже продукции на зарубежных рынках, для защиты своих инноваций и изобретений. Доступ к углубленному курсу по охране и защите интеллектуальной собственности и патентованию для заинтересованных специалистов в качестве дополнительного обучения может помочь в подготовке эффективных кадров для экспорта", - сказала Никишина.
"На базе МГУ им. Н.П. Огарева в 2022 году был создан первый полноценный специализированный учебный центр по интеллектуальной собственности в Приволжском федеральном округе, который уже имеет успешную практику обучения студентов по программам повышения квалификации в сфере интеллектуальной собственности. При поддержке Российского экспортного центра мы готовы предоставить доступ к экспертизе крупнейшего в Мордовии университета и нашего Технопарка всем регионам и экспортерам", - отметил в свою очередь Здунов.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
РЭЦ и Школа экспорта РЭЦ запустят проект "Финансы для девочек"
2 марта, 17:02
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Вероника Никишина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала