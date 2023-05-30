https://ria.ru/20230530/kuban-1875189299.html
На Кубани выделят 230 миллионов рублей на развитие геномной селекции КРС
На Кубани выделят 230 миллионов рублей на развитие геномной селекции КРС - РИА Новости, 30.05.2023
На Кубани выделят 230 миллионов рублей на развитие геномной селекции КРС
Власти Кубани выделят более 230 миллионов рублей на развитие геномной селекции крупного рогатого скота, это программа поможет региону создать собственный... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T20:47
2023-05-30T20:47
2023-05-30T20:47
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
иннопрактика
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КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Власти Кубани выделят более 230 миллионов рублей на развитие геномной селекции крупного рогатого скота, это программа поможет региону создать собственный высокопродуктивный генофонд животных и увеличить ежегодный доход на 300 миллионов рублей, сообщил Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Проект реализуется при участии негосударственного института развития "Иннопрактика". Его представители на встрече с Кондратьевым обсудили этапы развития программы. "Важное направление нашего сотрудничества – это программа геномной селекции крупного рогатого скота. На ее реализацию предусмотрели в краевом бюджете до 2024 года более 230 миллионов рублей. Для нас это возможность создать собственный высокопродуктивный генофонд, и мы уже подобрали из региональной базы 15 тысяч животных для последующей селекции. Уверен, проект позволит Краснодарскому краю к 2030 году выйти на производство более 2 миллионов тонн молока ежегодно и укрепить позиции в числе лидеров молочной отрасли страны", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. По словам главы дирекции развития агро - и биотехнологий "Иннопрактики" Владимира Авдеенко, в этом году была создана собственная система анализа на основе разных типов ДНК для успешного сбора данных по родословным животных. "Что касается молочной аналитики. Молоко – ключевой индикатор нашей программы. В этом году будем собирать молочную аналитику по единому протоколу – выполним более 100 тысяч анализов. Необходимо решить вопрос с локальной краевой лабораторией. От точности и объективности этих данных зависит успех проекта", – отметил Авдеенко. Пилотную программу геномной селекции крупного рогатого скота молочных пород в крае разработали два года назад. За это время в ней приняли участие почти 30 агропредприятий региона. Программа рассчитана на шесть лет, результатом ее реализации станет ежегодный прирост продуктивности в молочном животноводстве на 3-4%, что даст дополнительный доход для региона до 300 миллионов рублей, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20230530/mashiny-1875150003.html
https://ria.ru/20230529/anapa-1874895489.html
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вениамин кондратьев, краснодарский край, иннопрактика
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Иннопрактика
На Кубани выделят 230 миллионов рублей на развитие геномной селекции КРС
На Кубани выделят 230 миллионов рублей на развитие геномной селекции рогатого скота
КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Власти Кубани выделят более 230 миллионов рублей на развитие геномной селекции крупного рогатого скота, это программа поможет региону создать собственный высокопродуктивный генофонд животных и увеличить ежегодный доход на 300 миллионов рублей, сообщил Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Проект реализуется при участии негосударственного института развития "Иннопрактика
". Его представители на встрече с Кондратьевым обсудили этапы развития программы.
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"Важное направление нашего сотрудничества – это программа геномной селекции крупного рогатого скота. На ее реализацию предусмотрели в краевом бюджете до 2024 года более 230 миллионов рублей. Для нас это возможность создать собственный высокопродуктивный генофонд, и мы уже подобрали из региональной базы 15 тысяч животных для последующей селекции. Уверен, проект позволит Краснодарскому краю к 2030 году выйти на производство более 2 миллионов тонн молока ежегодно и укрепить позиции в числе лидеров молочной отрасли страны", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
По словам главы дирекции развития агро - и биотехнологий "Иннопрактики" Владимира Авдеенко, в этом году была создана собственная система анализа на основе разных типов ДНК для успешного сбора данных по родословным животных.
"Что касается молочной аналитики. Молоко – ключевой индикатор нашей программы. В этом году будем собирать молочную аналитику по единому протоколу – выполним более 100 тысяч анализов. Необходимо решить вопрос с локальной краевой лабораторией. От точности и объективности этих данных зависит успех проекта", – отметил Авдеенко.
Пилотную программу геномной селекции крупного рогатого скота молочных пород в крае разработали два года назад. За это время в ней приняли участие почти 30 агропредприятий региона. Программа рассчитана на шесть лет, результатом ее реализации станет ежегодный прирост продуктивности в молочном животноводстве на 3-4%, что даст дополнительный доход для региона до 300 миллионов рублей, добавляют в пресс-службе.
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